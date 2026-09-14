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Bela e Lucas se amam, mas obstetra é surpreendida com notícia em Por Você nesta segunda-feira (14 de setembro)

No capítulo de hoje, Bela também toma algumas medidas para cuidados com os sobrinhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:00

Bela se entrega para Lucas em Por Você
Bela se entrega para Lucas em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (14), Bela (Sheron Menezzes) e Lucas (Amaury Lorenzo) se amam, apaixonados, até que a obstetra é chamada para um parto de emergência.

Vitor (Lucas Leto) prescreve uma medicação errada a um paciente e pede que Alencar não conte para Ricardo (Paulo Vilhena). Bela recomenda que Vitor descanse. Dalila (Lívia Silva) e Peixe (Cauê Campos) se sentem atraídos.

Bela e Lucas em 'Por Você'

Bela se entrega para Lucas em Por Você por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
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Bela se entrega para Lucas em Por Você por Reprodução | TV Globo

Dalila diz a Suelen (Bia Santana) que ela não deve desistir tão fácil de Peixe. Tom-Tom (Laura Chuff) é autorizada a integrar a escola Maria Firmino dos Reis, e Sabugo (Adanilo) agradece a Lucas. Iara (Noemia Oliveira) pede para conversar com Bela sobre Juarez (Milhem Cortaz).

A obstetra entrevista algumas candidatas para trabalhar em sua casa. Toy (Rodrigo Lelis) se passa novamente por médico e conversa com Leandra (Giovanna Grigio). Vitor aceita uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição. Gabriel (Thiago Lacerda) inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz. O advogado convoca Bela para subir ao palco, despertando ódio em Vanessa (Alinne Moraes).

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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