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Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe em Por Você nesta segunda-feira (26 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:00

Bela encontra cartão suspeito no bolso de Peixe em 'Por Você
Bela encontra cartão suspeito no bolso de Peixe em 'Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (26), segundo o Gshow, Otto incentiva Glorinha (Laura Luz) a participar de uma competição de judô, e Ítalo (Fabrício Assis) deixa a aula. Leandra (Giovanna Grigio) convida Toy (Rodrigo Lelis) e Lia para se juntarem a ela e Vitor (Lucas Leto). Gabriel (Thiago Lacerda) descobre a ficha criminal de Junqueira (Mauricio Mattar).

Bela (Sheron Menezzes) encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe (Cauê Campos). Ítalo revela a Bela seu desejo de dançar balé. Sabugo (Adanilo) decide se instalar com Tom-Tom (Laura Chuff) na escola, sem que ninguém saiba.

Peixe e os irmãos em Por Você

Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento por Reprodução | TV Globo
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Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo

Diniz chega para conversar com Vanessa (Alinne Moraes) e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, mas Bela o vê e confronta Vanessa. As duas se ameaçam, e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda de seus irmãos. Kátia e Nelma (Ariane Souza) acolhem Margô (Regiane Alves), que sofre para realizar seu exame. Gabriel confronta Junqueira sobre os contratos do hospital.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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por Você

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