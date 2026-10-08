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Bela expulsa Vanessa de sua casa em Por Você nesta quinta-feira (8 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:00

Bela se revolta com atitude de Vanessa em Por Você
Bela se revolta com atitude de Vanessa em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (8), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) conduz Vanessa (Alinne Moraes) e Sílvia (Fernanda de Freitas) para fora de sua casa e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola (Renata Sorrah), Leandra (Giovanna Grigio) e Manoel conversam de forma entrosada, e ela os admira. Sílvia repreende Hanna (Pietra Quintela) por se aproximar de Glorinha (Laura Luz). Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz) aproveitam a nova lua de mel. Gabriel (Thiago Lacerda) aconselha Peixe (Cauê Campos).

Samuca (Kadu Spinola) sente saudades de Juli (Lucy Ramos), e Bela o anima ao preparar a fantasia para o dia da roupa maluca na escola. Giovana (Larissa Murai) revela a Guto (Gustavo Arthidoro) que o salvou da lista de demissões de Vanessa. Junqueira (Mauricio Mattar) humilha Leandra na frente de outros funcionários.

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Na feira, Maike (Igor Jansen) se distrai com Suelen (Bia Santana), deixa os pastéis queimarem e é repreendido por Toy (Rodrigo Lelis). Em seguida, Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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por Você

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