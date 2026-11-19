DESPEDIDA

Bela Gil deixa o 'Saia Justa' após quatro anos no GNT

Apresentadora contou a novidade ao vivo nesta quarta-feira (18)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:33

Bela Gil deixa o ‘Saia Justa’ após quatro anos Crédito: Reprodução/GNT (Imagem melhorada com IA)

Bela Gil anunciou sua saída do programa 'Saia Justa', do canal pago GNT, nesta quarta-feira (18). A apresentadora deixa o elenco depois de quatro temporadas dividindo o sofá com Eliana, Erika Januza, Juliette e Tati Machado.

Bela Gil deixa o ‘Saia Justa’ após quatro anos 1 de 11

Na edição ao vivo que fechou a temporada, Bela explicou que quer focar em novos projetos e organizar melhor sua rotina e contou que o programa ajudou muito em sua vida pessoal nos últimos anos.

"Não é uma decisão fácil, entrei no Saia numa transformação grande na minha vida. Estou no meu quarto ano, senti que o Saia foi importante na reconstrução e reorganização das pecinhas na minha vida. Agora, está tudo no lugar. Estou pronta para alçar novos voos, quero novos desafios. Fiz muita matemática para que coubesse tudo, mas cada escolha é uma renúncia. Temos que perder o medo de perder", disse Bela no programa.

Antes de dar tchau, ela falou sobre a amizade com as colegas de trabalho. "É uma despedida, de certa forma, feliz por sentir que meu dever foi cumprido. Vou sentir muita, muita falta de cada uma de vocês. Essa formação é gostosa, a gente sabe o quanto curte estar aqui", completou.

No fim do programa, as outras apresentadoras fizeram uma homenagem para Bela, que estava no time fixo desde março de 2023. Chorando, Juliette elogiou a colega pelas conversas. "É difícil se conectar com uma pessoa que a gente se entende no olhar. Você representa coragem de desbravar. Todas nós enxergamos você como mulher que abre caminhos", afirmou a cantora.

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Erika Januza também falou sobre o dia a dia nos bastidores e nas gravações. "A gente aprende muito com você. Não tem reunião e programa em que você não ensine algo. Você é única e essas são raras, e não tem medo disso. Vai fazer muita falta", disse a atriz.