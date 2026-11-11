VIDA

Bela Gil revela manias, lembranças da infância e conselho que herdou de Preta Gil

Em entrevista à Vogue, chef fala sobre o restaurante Preta Maria, memória afetiva, família, estilo de vida e curiosidades de sua rotina

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:27

Bela Gil Crédito: Thiago Britto/Divulgação e Arquivo pessoal

A chef Bela Gil abriu um pouco de sua intimidade em uma entrevista à seção Arquivo Pessoal da Vogue Brasil. À frente do recém-inaugurado Preta Maria, restaurante dedicado à cozinha afro-brasileira, ela falou sobre as referências que atravessam sua trajetória, as lembranças da infância e os hábitos que fazem parte do cotidiano.

Entre as recordações mais especiais está o primeiro prato que preparou sozinha: feijão, receita que aprendeu por telefone com a avó materna, dona Nair. Quando questionada sobre um cheiro capaz de transportá-la para a infância, a resposta foi direta: acarajé.

Bela Gil e Preta Gil 1 de 12

A relação com a família também apareceu em diferentes momentos da conversa. Bela revelou que a pessoa que mais a surpreendeu ao conhecer pessoalmente foram os próprios filhos. Sobre a irmã, Preta Gil, contou que guarda um par de sandálias dela em sua estante de livros, embora não tenha separado o objeto para utilizá-lo.

A chef também compartilhou algumas particularidades de sua rotina. Uma de suas superstições na cozinha, por exemplo, é não comer batatas fritas antes de terminar de preparar todas as porções, pois acredita que isso pode fazer com que a fritura fique encharcada de óleo. Já um hábito que não pretende abandonar é fotografar pratos em restaurantes, mesmo que quase nunca publique as imagens.

Preta Maria, novo restaurante de Bela Gil 1 de 16

Questionada sobre o que faz um prato ser extraordinário, Bela resumiu em uma palavra: alma. Ela também revelou que, se não tivesse seguido a gastronomia, provavelmente trabalharia com alguma atividade relacionada ao corpo, como dança, massagem, medicina ou esporte.

O bem-estar, aliás, tem espaço garantido em sua vida. Para recarregar as energias, a chef escolhe um banho de cachoeira. Entre seus pequenos prazeres, também está acordar depois do meio-dia.

Na entrevista, Bela ainda explicou o significado de Wawa Aba, símbolo do restaurante Preta Maria. A expressão significa 'semente da árvore wawa' e representa resistência, força e perseverança.

Ao falar sobre a irmã, a chef destacou uma lembrança afetiva que carrega consigo: a maneira como Preta a fazia se sentir bonita. Segundo Bela, mais do que um conselho específico, o olhar carinhoso da cantora é algo que permanece em sua vida.