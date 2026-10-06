NOVELA DAS 7

Bela pede demissão do hospital em Por Você nesta terça-feira (6 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:00

Bela ficará indignada com demissões em massa realizadas por Vanessa em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (6), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) fica atordoada após pedir demissão do hospital e procura Gabriel (Thiago Lacerda) para pedir ajuda. Ele alerta Junqueira (Mauricio Mattar) sobre as demissões articuladas por Vanessa (Alinne Moraes) e afirma que a saída da obstetra pode prejudicar a imagem da instituição.

Enquanto isso, Toy (Rodrigo Lelis) vibra com a aproximação de Leandra (Giovanna Grigio), e Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor (Lucas Leto) confessa a Ricardo (Paulo Vilhena) que está usando medicamentos sem prescrição, e o cardiologista o faz prometer que vai parar com a automedicação.

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

Hanna (Pietra Quintela) torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha (Laura Luz). Vanessa pede que Bela desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita voltar atrás com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz). Para completar, Peixe (Cauê Campos) anuncia que está namorando Dalila (Lívia Silva).