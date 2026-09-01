Bela se desespera ao saber da fuga das crianças e Juarez sofre acidente em Por Você nesta terça-feira (1ª de setembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta terça-feira (1ª), Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos conseguem distrair Vera (Miwa Yanagizaw) e fugir da casa de acolhimento. Peixe ainda tenta voltar com os irmãos para onde moravam com Juli (Lucy Ramos), e descobrem que o imóvel tem outro morador.
Bela (Sheron Menezzes) se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel (Thiago Lacerda) para encontrá-los. Vanessa (Alinne Moraes) se revolta ao saber por Leandra (Giovanna Grigio) que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli.
Peixe e os irmãos em Por Você
Iara (Noemia Oliveira) desconfia da cobrança de Zé (Angelo Antonio) a Juarez (Milhem Cortaz) se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo (Fabrício Assis), Glorinha (Laura Luz) e Samuca (Kadu Spinola) têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli.
Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV