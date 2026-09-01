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Bela se desespera ao saber da fuga das crianças e Juarez sofre acidente em Por Você nesta terça-feira (1ª de setembro)

Ao saber da fuga das crianças, Bela pede ajuda de Gabriel

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00

Peixe descobre que ele e os irmãos perderam tudo o que tinham em 'Por Você'
Peixe descobre que ele e os irmãos perderam tudo o que tinham em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (1ª), Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos conseguem distrair Vera (Miwa Yanagizaw) e fugir da casa de acolhimento. Peixe ainda tenta voltar com os irmãos para onde moravam com Juli (Lucy Ramos), e descobrem que o imóvel tem outro morador.

Bela (Sheron Menezzes) se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel (Thiago Lacerda) para encontrá-los. Vanessa (Alinne Moraes) se revolta ao saber por Leandra (Giovanna Grigio) que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli.

Peixe e os irmãos em Por Você

Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento por Reprodução | TV Globo
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Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo

Iara (Noemia Oliveira) desconfia da cobrança de Zé (Angelo Antonio) a Juarez (Milhem Cortaz) se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo (Fabrício Assis), Glorinha (Laura Luz) e Samuca (Kadu Spinola) têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli.

Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV

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