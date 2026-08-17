Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

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Felipe Sena
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você, nova novela das 7 da Globo, desta terça-feira (18), Bela (Sheron Menezzes) se desespera com a morte de Juli (Lucy Ramos). Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu, e Peixe (Cauê Campos) se revolta com Bela.
Lucas (Amaury Lorenzo) é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) e os leva para o hospital. A obstetra conhece Lucas, que a confronta após a morte de Juli.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Leandra (Giovanna Grigio) sofre com a falta de atenção de Vanessa (Alinne Moraes), e Gabriel (Thiago Lacerda) apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital.
Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Pérola (Renata Sorrah), Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por causa da morte de Juli.
Toy (Rodrigo Lelis) se encanta com Leandra. Juarez (Milhem Cortaz) se martiriza por ter fugido após o acidente. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela. A obstetra revela a Iara (Noemia Oliveira) sobre a morte de Juli. Bela confronta Peixe e anuncia que ela cuidará dele e de seus irmãos.
Por Você é exibida por volta de 19h30, após o BATV.