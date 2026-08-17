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Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00

Morte marca início de Por Você
Morte marca início de Por Você Crédito: Reprodução | Globo (*imagem melhorada com ajuda de IA)

No capítulo de Por Você, nova novela das 7 da Globo, desta terça-feira (18), Bela (Sheron Menezzes) se desespera com a morte de Juli (Lucy Ramos). Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu, e Peixe (Cauê Campos) se revolta com Bela.

Lucas (Amaury Lorenzo) é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) e os leva para o hospital. A obstetra conhece Lucas, que a confronta após a morte de Juli.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

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Leandra (Giovanna Grigio) sofre com a falta de atenção de Vanessa (Alinne Moraes), e Gabriel (Thiago Lacerda) apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital.

Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Pérola (Renata Sorrah), Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por causa da morte de Juli.

Toy (Rodrigo Lelis) se encanta com Leandra. Juarez (Milhem Cortaz) se martiriza por ter fugido após o acidente. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela. A obstetra revela a Iara (Noemia Oliveira) sobre a morte de Juli. Bela confronta Peixe e anuncia que ela cuidará dele e de seus irmãos.

Por Você é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Novelas Novela

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