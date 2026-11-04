NOVELA DAS 7

Bela socorre Gabriel em Por Você nesta quarta-feira (4 de novembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:00

Gabriel é atropelado a caminho de encontro com Bela Crédito: Globo | Angélica Goudinho

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (4), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) socorre Gabriel (Thiago Lacerda). Sílvia (Fernanda de Freitas) se irrita e conta a Vanessa (Alinne Moraes) que Gabriel combinou de sair com Bela.

Zé (Fábio Lago) informa a Junqueira (Mauricio Mattar) que cumpriu o acordo dos dois. Ricardo (Paulo Vilhena) avisa a Vanessa sobre o acidente de seu ex-marido. Leandra (Giovanna Grigio) se desespera ao saber do ocorrido com o pai.

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

Bela pede que Peixe (Cauê Campos) cuide de seus irmãos, e o menino fica aflito ao saber do estado de Gabriel. O empresário é operado e permanece em coma. Junqueira repreende Zé. O mecânico comenta sobre Gabriel com Juarez (Milhem Cortaz), e o feirante desconfia da situação. Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel.