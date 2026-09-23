Bela suspende de Vanessa de hospital e esquenta clima em Por Você nesta quarta-feira (23 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (23), Bela (Sheron Menezzes) suspende Vanessa (Alinne Moraes) e a afasta temporariamente do hospital. Lucas (Amaury Lorenzo) descobre que Peixe (Cauê Campos) está morando com Gabriel (Thiago Lacerda) e questiona Bela sobre seus sentimentos pelo advogado.
Gabriel aconselha Peixe a investir em Dalila (Lívia Silva). Iara (Noemia Oliveira) sente falta de Juarez (Milhem Cortaz). Vanessa discute com Giovana (Larissa Murai). Pérola (Renata Sorrah) lamenta o conflito entre Bela e Vanessa. Lia chega ao Rio de Janeiro para morar com Iracema (Ana Rosa).
Bela e Vanessa em Por Você
Dalva oferece ajuda para Próspero (José de Abreu) se aproximar de Melinda. Vanessa arma com Junqueira (Mauricio Mattar) para afastar Bela da presidência. Bela e as crianças aprovam Lia como sua nova ajudante. Juarez sente uma forte dor no peito.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.