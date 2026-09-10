NOVELA DAS 7

Bela toma decisão sobre rumo de romance com Lucas e manda recado para Gabriel nesta quinta-feira (10 de setembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Bela manda real para Gabriel em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (10), Bela (Sheron Menezzes) toma uma decisão e decide dizer a Gabriel (Thiago Lacerda) que o tempo dos dois passou, e confirma que está vivendo uma história com Lucas (Amaury Lorenzo).

Na escola, Samuca (Kadu Spinola) tem uma crise e chama por Bela. Lucas ainda leva Samuca até o hospital, e acaba ouvindo parte da conversa entre Gabriel e Bela. A obstetra acolhe Samuca, que consegue se acalmar no colo dela. Lucas aconselha Bela a procurar uma avaliação especializada para Samuca.

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

Juarez (Milhem Cortaz) afirma que protegerá Iara (Noemia Oliveira) e Dalila (Lívia Silva). Clemente (Antonio Pitanga) coloca música em seu bar e irrita Próspero (José de Abreu), e Toy (Rodrigo Lelis) tem uma ideia para ajudar o bar do pai diante da concorrência.

Suelen (Bia Santana) prepara uma surpresa para Peixe (Cauê Campos). Maike (Igor Jansen) chega com um teclado no bar de Próspero. Com ajuda de Glorinha (Laura Luz), Peixe compra um microfone novo para Dalila.

Enquanto Maike toca forró e atrai clientes para Próspero, chega um sambista para cantar no bar de Clemente, e todos vão para o estabelecimento. Vanessa (Alinne Moraes) recebe uma repórter para a gravação de uma matéria apresentando o Hospital & Maternidade Luz, e pede ajuda a Junqueira (Mauricio Mattar) para promover Gabriel. Nair, vizinha de Bela, acusa Peixe de roubar sua bicicleta, e a médica afirma que o menino é seu filho.