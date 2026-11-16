PRÉ-CAJU

Bell Marques cancela brincadeira em show e doa 100 mil garrafas de água para Sergipe

Durante o Pré-Caju, o cantor mudou o roteiro da apresentação por causa da seca que atinge o estado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:24

Bell Marques no Pré-Caju 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Bell Marques anunciou a doação de mais de 100 mil garrafas de água mineral para instituições de Sergipe neste sábado (14), durante seu show no Pré-Caju, em Aracaju. O artista decidiu mudar o roteiro da festa e evitar qualquer desperdício por causa da falta de água que atinge a região.

Bell Marques no Pré-Caju 2026 1 de 33

Nos shows do baiano, o público costuma jogar água para o alto quando toca a música 'Joga Água'. Desta vez, o cantor e sua equipe resolveram cancelar a brincadeira por respeito aos moradores.

“Não jogamos água, fizemos uma reunião, nós não vamos jogar água, porque Sergipe está com um problema de água e a gente precisa fazer ao contrário: ao invés de jogar, doar”, explicou Bell em entrevista à TV e FM Sergipe. Ele também disse que a atitude é um jeito simples de ajudar nessa hora difícil e lembrou que qualquer lugar, até mesmo sua terra natal, pode passar pelo mesmo problema.

Além da doação, o cantor aproveitou o trio elétrico para cantar sua música nova, chamada 'Sou Bellzeiro, sim'. A letra fala dos fãs que acompanham seus shows pelo Brasil e pelo mundo, e teve a voz da plateia gravada ao vivo durante a festa, que chega à 28ª edição com um percurso aberto de quatro quilômetros.

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia 1 de 4

Seca e racionamento em Sergipe

A decisão do artista acontece enquanto 15 cidades sergipanas estão em situação de emergência por causa da falta de chuvas ligada ao El Niño. A Barragem do Poxim, que garante 30% da água da capital e das cidades vizinhas, entrou em nível de alerta.