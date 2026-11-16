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Bell Marques cancela brincadeira em show e doa 100 mil garrafas de água para Sergipe

Durante o Pré-Caju, o cantor mudou o roteiro da apresentação por causa da seca que atinge o estado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:24

Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE)
Bell Marques no Pré-Caju 2026  Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Bell Marques anunciou a doação de mais de 100 mil garrafas de água mineral para instituições de Sergipe neste sábado (14), durante seu show no Pré-Caju, em Aracaju. O artista decidiu mudar o roteiro da festa e evitar qualquer desperdício por causa da falta de água que atinge a região.

Bell Marques no Pré-Caju 2026

Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
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Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram
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Bell Marques no Pré-Caju 2026, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) por Reprodução/Instagram

Nos shows do baiano, o público costuma jogar água para o alto quando toca a música 'Joga Água'. Desta vez, o cantor e sua equipe resolveram cancelar a brincadeira por respeito aos moradores.

“Não jogamos água, fizemos uma reunião, nós não vamos jogar água, porque Sergipe está com um problema de água e a gente precisa fazer ao contrário: ao invés de jogar, doar”, explicou Bell em entrevista à TV e FM Sergipe. Ele também disse que a atitude é um jeito simples de ajudar nessa hora difícil e lembrou que qualquer lugar, até mesmo sua terra natal, pode passar pelo mesmo problema.

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Além da doação, o cantor aproveitou o trio elétrico para cantar sua música nova, chamada 'Sou Bellzeiro, sim'. A letra fala dos fãs que acompanham seus shows pelo Brasil e pelo mundo, e teve a voz da plateia gravada ao vivo durante a festa, que chega à 28ª edição com um percurso aberto de quatro quilômetros.

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
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Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução

  • Seca e racionamento em Sergipe

A decisão do artista acontece enquanto 15 cidades sergipanas estão em situação de emergência por causa da falta de chuvas ligada ao El Niño. A Barragem do Poxim, que garante 30% da água da capital e das cidades vizinhas, entrou em nível de alerta.

Para evitar que as torneiras fiquem vazias de vez, o governo de Sergipe decidiu fazer um racionamento de água na região, que começa nesta segunda-feira (16).

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