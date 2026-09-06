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Bell Marques celebra aniversário de 74 anos na Grécia e se declara para neta: ‘Amor tão novo e puro’

Cantor celebrou a família e as conquistas durante seu aniversário, neste sábado (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:38

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia Crédito: Reprodução

O cantor Bell Marques celebrou a chegada dos 74 anos neste sábado (5) em grande estilo. Na Grécia, o cantor compartilhou fotos curtindo a família na região de Mykonos e agradeceu pelas alegrias e, em especial, pelo nascimento da neta, Malu, filha de Rafa Marques com a influenciadora Pati Guerra.

“Olho para a minha vida e me sinto um privilegiado. Tenho uma família linda, harmoniosa, feliz, parceira, amorosa e dedicada. Uma família que sempre foi a minha maior conquista e inspiração e que, para completar a minha felicidade, agora está crescendo”, escreveu Bell na publicação.

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
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Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução

O cantor acrescentou que o nascimento da neta deu um significado ainda mais especial ao seu aniversário e agradeceu pelas conquistas, pela saúde, pelos amigos e pela família. “Ela [Malu] me fez agradecer a Deus de uma forma mais profunda por todos os anos vividos e por me permitir conhecer um amor tão novo, tão puro e tão imenso. É como se a vida tivesse me surpreendido com mais um daqueles presentes que a gente nem imaginava que ainda poderia receber”, declarou Bell.

Nas redes sociais, amigos e artistas felicitaram Bell. Ao lado da família, Durval Lelys cantou um trecho de “100% Você” e enviou felicitações ao amigo. “Saúde, paz, amor, sucesso e muito som para essa galera linda que te acompanha há várias décadas. Irmão, te amo”, disse.

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Rafa e Pipo Marques também parabenizaram o pai em uma publicação nas redes sociais. “Nosso maior exemplo, nossa referência e inspiração dentro e fora dos palcos. Que privilégio poder dividir a vida, os sonhos, a música e tantas histórias com você. Que nunca faltem saúde, alegria e essa energia que é tão sua e que contagia todo mundo ao redor”, escreveram.

Nascimento de Malu

Malu nasceu no dia 31 de julho, no Hospital Aliança, no Rio Vermelho, em Salvador. Pati revelou a gravidez no dia 22 de janeiro, também em uma publicação nas redes sociais. Desde então, o casal tem compartilhado diversos momentos da gestação, incluindo o chá revelação, realizado no píer privativo da Mansão Wildberger, no Largo da Vitória, onde Bell e Aninha moram.

Nasce Malu, filha de Rafa Marques e Pati Guerra

Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais
Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais
Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais
Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais
Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais
Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais
Bell Marques se emociona ao pegar a neta pela primeira vez por Reprodução/ Redes sociais
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Rafa Marques e Pati Guerra celebraram a chegada da primeira filha, Malu por Reprodução/ Redes sociais

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