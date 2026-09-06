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Bell Marques celebra aniversário de 74 anos na Grécia e se declara para neta: ‘Amor tão novo e puro’

Cantor celebrou a família e as conquistas durante seu aniversário, neste sábado (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:38

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia Crédito: Reprodução

O cantor Bell Marques celebrou a chegada dos 74 anos neste sábado (5) em grande estilo. Na Grécia, o cantor compartilhou fotos curtindo a família na região de Mykonos e agradeceu pelas alegrias e, em especial, pelo nascimento da neta, Malu, filha de Rafa Marques com a influenciadora Pati Guerra.

“Olho para a minha vida e me sinto um privilegiado. Tenho uma família linda, harmoniosa, feliz, parceira, amorosa e dedicada. Uma família que sempre foi a minha maior conquista e inspiração e que, para completar a minha felicidade, agora está crescendo”, escreveu Bell na publicação.

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia 1 de 4

O cantor acrescentou que o nascimento da neta deu um significado ainda mais especial ao seu aniversário e agradeceu pelas conquistas, pela saúde, pelos amigos e pela família. “Ela [Malu] me fez agradecer a Deus de uma forma mais profunda por todos os anos vividos e por me permitir conhecer um amor tão novo, tão puro e tão imenso. É como se a vida tivesse me surpreendido com mais um daqueles presentes que a gente nem imaginava que ainda poderia receber”, declarou Bell.

Nas redes sociais, amigos e artistas felicitaram Bell. Ao lado da família, Durval Lelys cantou um trecho de “100% Você” e enviou felicitações ao amigo. “Saúde, paz, amor, sucesso e muito som para essa galera linda que te acompanha há várias décadas. Irmão, te amo”, disse.

Rafa e Pipo Marques também parabenizaram o pai em uma publicação nas redes sociais. “Nosso maior exemplo, nossa referência e inspiração dentro e fora dos palcos. Que privilégio poder dividir a vida, os sonhos, a música e tantas histórias com você. Que nunca faltem saúde, alegria e essa energia que é tão sua e que contagia todo mundo ao redor”, escreveram.

Nascimento de Malu

Malu nasceu no dia 31 de julho, no Hospital Aliança, no Rio Vermelho, em Salvador. Pati revelou a gravidez no dia 22 de janeiro, também em uma publicação nas redes sociais. Desde então, o casal tem compartilhado diversos momentos da gestação, incluindo o chá revelação, realizado no píer privativo da Mansão Wildberger, no Largo da Vitória, onde Bell e Aninha moram.