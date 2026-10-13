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Bell Marques se emociona ao se despedir de Netinho: 'De onde tirava tanta força?'

Cantor prestou homenagem ao amigo, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, e destacou a coragem demonstrada durante os problemas de saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:21

Bell Marques e Netinho
Bell Marques e Netinho Crédito: Reprodução

O cantor Bell Marques usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para prestar uma homenagem a Netinho, que morreu aos 60 anos, em Salvador. Em uma publicação no Instagram, o artista compartilhou uma foto do colega de profissão e escreveu uma mensagem sobre a admiração que sentia por ele, especialmente pela maneira como enfrentou os problemas de saúde nos últimos anos.

"Hoje perdemos um dos maiores cantores que a Bahia apresentou ao mundo. Sempre fui um grande admirador do seu talento, mas, ao longo dos últimos anos, minha admiração se tornou ainda maior diante da coragem, da determinação e da força com que enfrentou os desafios que a vida lhe impôs", declarou Bell.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

Os dois fizeram parte da geração de artistas que ajudou a popularizar o axé music e marcaram presença nos carnavais de Salvador. Na homenagem, Bell relembrou a resistência de Netinho diante das dificuldades e revelou que costumava se impressionar com sua determinação. "Muitas vezes, cá com meus botões, eu me perguntava: de onde Netinho tirava tanta força? Parecia inabalável", escreveu.

O cantor também deixou uma reflexão sobre o legado do colega. "Sua capacidade de lutar, resistir e seguir em frente, mesmo diante de tantas adversidades, sempre me impressionou profundamente. Sua trajetória nos deixa uma grande lição: às vezes, só descobrimos a verdadeira dimensão da nossa força quando a vida nos coloca diante das maiores dificuldades", completou.

Além de Bell Marques, outros artistas lamentaram a morte de Netinho. Claudia Leitte publicou uma foto ao lado do cantor e escreveu: "Descanse em paz, meu irmão!". Froza Rapazolla, Leandrinho do Forró, Vavá e Márcio também prestaram homenagens.

Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. O falecimento foi confirmado pela assessoria do artista em um comunicado nas redes sociais.

Na nota, a equipe revelou uma frase que Netinho costumava repetir durante os últimos meses de tratamento contra o câncer.

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"Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte", dizia o cantor, segundo seus representantes.

Nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho ganhou projeção nacional como vocalista da Banda Beijo e, posteriormente, em carreira solo. Com músicas como "Milla", "Capricho dos Deuses" e "Menina", tornou-se um dos principais nomes do axé na década de 1990.

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Por desejo expresso do artista, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, apenas para familiares e amigos próximos. A equipe também pediu respeito à privacidade da família neste momento de despedida.

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