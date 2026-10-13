LUTO

Bell Marques se emociona ao se despedir de Netinho: 'De onde tirava tanta força?'

Cantor prestou homenagem ao amigo, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, e destacou a coragem demonstrada durante os problemas de saúde

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:21

Bell Marques e Netinho Crédito: Reprodução

O cantor Bell Marques usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para prestar uma homenagem a Netinho, que morreu aos 60 anos, em Salvador. Em uma publicação no Instagram, o artista compartilhou uma foto do colega de profissão e escreveu uma mensagem sobre a admiração que sentia por ele, especialmente pela maneira como enfrentou os problemas de saúde nos últimos anos.

"Hoje perdemos um dos maiores cantores que a Bahia apresentou ao mundo. Sempre fui um grande admirador do seu talento, mas, ao longo dos últimos anos, minha admiração se tornou ainda maior diante da coragem, da determinação e da força com que enfrentou os desafios que a vida lhe impôs", declarou Bell.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Os dois fizeram parte da geração de artistas que ajudou a popularizar o axé music e marcaram presença nos carnavais de Salvador. Na homenagem, Bell relembrou a resistência de Netinho diante das dificuldades e revelou que costumava se impressionar com sua determinação. "Muitas vezes, cá com meus botões, eu me perguntava: de onde Netinho tirava tanta força? Parecia inabalável", escreveu.

O cantor também deixou uma reflexão sobre o legado do colega. "Sua capacidade de lutar, resistir e seguir em frente, mesmo diante de tantas adversidades, sempre me impressionou profundamente. Sua trajetória nos deixa uma grande lição: às vezes, só descobrimos a verdadeira dimensão da nossa força quando a vida nos coloca diante das maiores dificuldades", completou.

Além de Bell Marques, outros artistas lamentaram a morte de Netinho. Claudia Leitte publicou uma foto ao lado do cantor e escreveu: "Descanse em paz, meu irmão!". Froza Rapazolla, Leandrinho do Forró, Vavá e Márcio também prestaram homenagens.

Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. O falecimento foi confirmado pela assessoria do artista em um comunicado nas redes sociais.

Na nota, a equipe revelou uma frase que Netinho costumava repetir durante os últimos meses de tratamento contra o câncer.

"Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte", dizia o cantor, segundo seus representantes.

Nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho ganhou projeção nacional como vocalista da Banda Beijo e, posteriormente, em carreira solo. Com músicas como "Milla", "Capricho dos Deuses" e "Menina", tornou-se um dos principais nomes do axé na década de 1990.