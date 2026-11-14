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Bella Campos assume namoro com modelo 8 anos mais nova e revela detalhes da relação: 'Tem sido bom viver isso'

Atriz de 28 anos foi flagrada de mãos dadas com Thalita Ferreira, de 20, em aeroporto do Rio de Janeiro; romance foi confirmado pela assessoria

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:54

Bella Campos e Thalita Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bella Campos, de 28 anos, está vivendo um novo relacionamento. Ela confirmou o namoro com a modelo Thalita Ferreira, de 20, após as duas serem fotografadas de mãos dadas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (13).

Em declaração enviada à imprensa, Bella também falou sobre a nova fase e contou como tem sido compartilhar momentos com a modelo, especialmente durante viagens e compromissos internacionais.

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"Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem. Temos agendas internacionais e é gostoso ter por perto um rosto familiar, alguém para se apoiar nesses momentos fora do Brasil. Tem sido bom viver isso", declarou a atriz.

As imagens que chamaram a atenção do público mostram as duas atravessando uma faixa de pedestres em frente ao aeroporto, carregando malas e caminhando juntas pela área de embarque e desembarque. Antes da confirmação, internautas já especulavam sobre um possível envolvimento entre elas. Bella havia publicado recentemente uma imagem em que Thalita aparecia com o rosto parcialmente exposto.

Quem é Thalita Ferreira?

Aos 20 anos, Thalita Ferreira vem conquistando espaço no cenário internacional da moda. Recentemente, a modelo abriu o desfile da grife Saint Laurent durante a Semana de Moda de Paris.

Nas redes sociais, ela reúne pouco mais de 14 mil seguidores. A modelo também passou a receber atenção dos fãs da atriz após as primeiras aparições públicas das duas juntas.

Relembre o namoro de Bella Campos com MC Cabelinho

Antes de Thalita, o último relacionamento público de Bella Campos foi com o cantor MC Cabelinho. Os dois se aproximaram nos bastidores da novela "Vai na Fé", da TV Globo, na qual contracenaram.