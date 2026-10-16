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Belo é acusado de trair Rayane Figliuzzi com ex-secretária; ex-Fazenda teria pedido R$ 10 milhões para não revelar segredos do cantor

Suposto affair com Nicole Fagundes, que trabalhava para a influenciadora, teria provocado crise no namoro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:27

Rayane Figliuzzi e Belo
Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução

O relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi estaria enfrentando uma crise após rumores de que o cantor teria mantido um affair com Nicole Fagundes, ex-assessora pessoal da influenciadora. A situação teria levado Rayane a cogitar o fim do namoro, mas o artista não estaria disposto a aceitar a separação, segundo o jornal Extra.

A polêmica ganhou novos desdobramentos após o jornalista Matheus Baldi apresentar, no programa "Fofocalizando", do SBT, informações sobre uma suposta proposta de R$ 10 milhões para que Rayane encerrasse o relacionamento sem expor detalhes da vida privada do pagodeiro. A influenciadora, porém, negou ter pedido qualquer quantia para terminar com o cantor.

Rayane Figliuzzi e Belo

Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane estiveram juntos no cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Belo por Reprodução/Instagram
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Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Como começaram os rumores de traição?

As especulações sobre um possível envolvimento entre Belo e Nicole Fagundes ganharam força durante a participação de Rayane em "A Fazenda", reality show da Record, em 2025. Na época, Nicole trabalhava como assessora da influenciadora e chegou a morar com o casal para cuidar de compromissos profissionais e de tarefas relacionadas à rotina da patroa, como reservas de passagens, compras e organização da agenda.

A proximidade entre o cantor e a funcionária alimentou comentários sobre uma possível relação que ultrapassaria os limites profissionais. Também surgiram rumores de que Belo teria arcado com despesas de Nicole e de que os três manteriam um relacionamento amoroso.

Os envolvidos, no entanto, negaram as especulações. Nicole também afirmou que já não mantinha contato com Rayane.

Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, Rayane não aceitaria a possibilidade de manter uma relação aberta apenas por parte do cantor e também não quer fazer um “ou ela, ou eu”.

Nos bastidores do Carnaval, também circulou a informação de que Belo teria pago pelo posto de musa que Nicole ocuparia na Unidos da Tijuca em 2027. Rayane, por sua vez, tentava conseguir uma posição semelhante na Grande Rio. 

Ainda conforme a publicação, Rayane gostaria que Belo destinasse a ela um carro e um apartamento, já que teria se mudado para a casa do cantor no início do relacionamento. Ele, por sua vez, não aceitaria o fim do namoro e teria prometido ajudá-la a conseguir espaço na televisão. O jornal também relatou que Belo estaria providenciando um espaço para viver com Nicole.

Rayane nega ter exigido dinheiro

Após a repercussão da suposta proposta milionária, Rayane se manifestou na quinta-feira (15), por meio de sua advogada. A influenciadora solicitou direito de resposta ao "Fofocalizando" e negou ter pedido ou exigido dinheiro para terminar o relacionamento com Belo.

Segundo a manifestação apresentada no programa, a informação de que ela teria proposto um acordo de R$ 10 milhões não corresponde à realidade. Rayane também contestou os relatos sobre um possível relacionamento a três envolvendo ela, o cantor e Nicole.

Questionado anteriormente sobre as especulações envolvendo sua vida amorosa, Belo evitou comentar diretamente a possibilidade de um relacionamento com Nicole Fagundes. "Eu trabalho demais. Muita conversa no ar. Para falar, até papagaio fala", declarou o cantor na ocasião.

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Rayane Figliuzzi Belo

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