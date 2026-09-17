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Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027

Cantor agora se apresenta no sábado (6), ao lado do Olodum; público que comprou ingresso a partir de 26 de julho poderá trocar a data ou pedir reembolso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:48

Belo agora se apresenta no sábado de Carnaval no Camarote Glamour Salvador, ao lado do Olodum
Belo agora se apresenta no sábado de Carnaval no Camarote Glamour Salvador, ao lado do Olodum Crédito: Reprodução/Instagram

Quem estava se preparando para ver Belo no domingo de Carnaval terá que ajustar a programação. O cantor, que inicialmente se apresentaria no Camarote Glamour Salvador no domingo (7 de fevereiro), teve o show transferido para o sábado (6), quando dividirá a programação com o Olodum.

A mudança altera também a grade do camarote para o domingo. A nova programação terá Fabinho, nome em ascensão no pagode, e a banda Pagod’art, liderada por Flavinho e conhecida como “Carreta Desgovernada”.

Fabinho chega ao palco com músicas como “Bora Viver” e “Ainda Tem Amor”. Já o Pagod’art promete levar para a folia sucessos do pagode baiano, entre eles “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Respeite Carandiru”.

Cantor Belo

Belo por Reprodução
Cantor Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Cantor Belo por SBT
Belo por Divulgação
Tatá Werneck e Belo por Reprodução
Belo e Rayane estão o cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
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Belo por Reprodução

A alteração prevê condições específicas para quem comprou ingresso a partir de 26 de julho de 2026, quando a programação que indicava Belo no domingo foi divulgada oficialmente.

Esse público poderá escolher entre duas alternativas:

Troca de data: transferir o ingresso para o sábado, sem custo adicional;

Reembolso integral: solicitar a devolução do valor pago caso não possa comparecer na nova data.

O pedido deverá ser feito em até 15 dias corridos a partir da comunicação oficial da mudança, seguindo as orientações da plataforma responsável pela venda.

Quem não se manifestar dentro do prazo terá o ingresso mantido para a data originalmente adquirida, conforme as condições da compra.

A regra não vale para os ingressos comprados antes de 26 de julho, durante o período de vendas “no escuro”.

Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Glamour Salvador funcionará de sexta a terça-feira de Carnaval. O espaço conta com um mirante para acompanhar a passagem dos trios, além de open bar, área de descanso, Espaço Beleza, lounge com massagistas e customização de abadás.

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A estrutura também inclui equipe de segurança, assistência médica, área de acolhimento e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No open bar, estão incluídos água, refrigerante, cerveja, gin, vodca e whisky.

Os abadás estão à venda com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros nos pontos físicos indicados pela organização e pelo site oficial do camarote.

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