Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:48
Quem estava se preparando para ver Belo no domingo de Carnaval terá que ajustar a programação. O cantor, que inicialmente se apresentaria no Camarote Glamour Salvador no domingo (7 de fevereiro), teve o show transferido para o sábado (6), quando dividirá a programação com o Olodum.
A mudança altera também a grade do camarote para o domingo. A nova programação terá Fabinho, nome em ascensão no pagode, e a banda Pagod’art, liderada por Flavinho e conhecida como “Carreta Desgovernada”.
Fabinho chega ao palco com músicas como “Bora Viver” e “Ainda Tem Amor”. Já o Pagod’art promete levar para a folia sucessos do pagode baiano, entre eles “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Respeite Carandiru”.
Cantor Belo
A alteração prevê condições específicas para quem comprou ingresso a partir de 26 de julho de 2026, quando a programação que indicava Belo no domingo foi divulgada oficialmente.
Esse público poderá escolher entre duas alternativas:
Troca de data: transferir o ingresso para o sábado, sem custo adicional;
Reembolso integral: solicitar a devolução do valor pago caso não possa comparecer na nova data.
O pedido deverá ser feito em até 15 dias corridos a partir da comunicação oficial da mudança, seguindo as orientações da plataforma responsável pela venda.
Quem não se manifestar dentro do prazo terá o ingresso mantido para a data originalmente adquirida, conforme as condições da compra.
A regra não vale para os ingressos comprados antes de 26 de julho, durante o período de vendas “no escuro”.
Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Glamour Salvador funcionará de sexta a terça-feira de Carnaval. O espaço conta com um mirante para acompanhar a passagem dos trios, além de open bar, área de descanso, Espaço Beleza, lounge com massagistas e customização de abadás.
A estrutura também inclui equipe de segurança, assistência médica, área de acolhimento e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
No open bar, estão incluídos água, refrigerante, cerveja, gin, vodca e whisky.
Os abadás estão à venda com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros nos pontos físicos indicados pela organização e pelo site oficial do camarote.