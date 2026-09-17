FOLIA

Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027

Cantor agora se apresenta no sábado (6), ao lado do Olodum; público que comprou ingresso a partir de 26 de julho poderá trocar a data ou pedir reembolso

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:48

Belo agora se apresenta no sábado de Carnaval no Camarote Glamour Salvador, ao lado do Olodum Crédito: Reprodução/Instagram

Quem estava se preparando para ver Belo no domingo de Carnaval terá que ajustar a programação. O cantor, que inicialmente se apresentaria no Camarote Glamour Salvador no domingo (7 de fevereiro), teve o show transferido para o sábado (6), quando dividirá a programação com o Olodum.

A mudança altera também a grade do camarote para o domingo. A nova programação terá Fabinho, nome em ascensão no pagode, e a banda Pagod’art, liderada por Flavinho e conhecida como “Carreta Desgovernada”.

Fabinho chega ao palco com músicas como “Bora Viver” e “Ainda Tem Amor”. Já o Pagod’art promete levar para a folia sucessos do pagode baiano, entre eles “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Respeite Carandiru”.

Cantor Belo 1 de 8

A alteração prevê condições específicas para quem comprou ingresso a partir de 26 de julho de 2026, quando a programação que indicava Belo no domingo foi divulgada oficialmente.

Esse público poderá escolher entre duas alternativas:

Troca de data: transferir o ingresso para o sábado, sem custo adicional;

Reembolso integral: solicitar a devolução do valor pago caso não possa comparecer na nova data.

O pedido deverá ser feito em até 15 dias corridos a partir da comunicação oficial da mudança, seguindo as orientações da plataforma responsável pela venda.

Quem não se manifestar dentro do prazo terá o ingresso mantido para a data originalmente adquirida, conforme as condições da compra.

A regra não vale para os ingressos comprados antes de 26 de julho, durante o período de vendas “no escuro”.

Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Glamour Salvador funcionará de sexta a terça-feira de Carnaval. O espaço conta com um mirante para acompanhar a passagem dos trios, além de open bar, área de descanso, Espaço Beleza, lounge com massagistas e customização de abadás.

A estrutura também inclui equipe de segurança, assistência médica, área de acolhimento e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No open bar, estão incluídos água, refrigerante, cerveja, gin, vodca e whisky.