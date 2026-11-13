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Belo pede prazo de 15 dias para quitar dívida de R$ 1,5 milhão com Gracyanne Barbosa

Influenciadora afirma que suas contas seguem bloqueadas por causa da comunhão de bens e diz que acionará a Justiça se acordo não for cumprido até o dia 21

Kamila Macedo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19:21

Gracyanne Barbosa deu um prazo de 15 dias para Belo resolver pendências financeiras Crédito: Reprodução

O cantor Belo pediu um prazo para regularizar as pendências financeiras decorrentes do antigo relacionamento com Gracyanne Barbosa, cujo valor estimado gira em torno de R$ 1,5 milhão. De acordo com a influenciadora, o artista solicitou 15 dias para efetuar o pagamento, período que se encerra no próximo sábado, 21 de novembro.

Separada de Belo desde 2024, após uma união iniciada em 2012 sob o regime de comunhão de bens, Gracyanne revelou que enfrenta um impasse que mantém suas contas bancárias bloqueadas até hoje. A declaração foi feita em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", exibido na última segunda-feira (9).

"Ano passado eu recebi [o cachê da Globo] e foi bloqueado. Bloqueado direto. Eu nunca recebo nada, porque tem que ser no nome da pessoa física. E como as minhas contas são bloqueadas por causa da comunhão de bens, eu nunca recebo", afirmou, reforçando o obstáculo para movimentar valores recebidos fora de pessoa jurídica.

Gracyanne Barbosa e Belo 1 de 9

Embora ressalte que mantém uma relação amigável com o ex-marido, a influenciadora sinalizou que recorrerá à Justiça caso o acordo extrajudicial não seja cumprido dentro do período estipulado.

"A gente é amigo, mas ele só tem problema de se organizar financeiramente. Se não resolver, infelizmente, eu terei que entrar na Justiça. Eu não quero, porque a gente tem as famílias, somos amigos. Ele me pediu 15 dias. Dia 21 (sábado da semana que vem) é o dia. Se até dia 21 ele não acertar minhas coisas, Justiça!", declarou.