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Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:32
Belo se pronunciou na noite desta sexta-feira (27) após Gracyanne Barbosa revelar que teria sofrido abuso psicológico durante o casamento com o cantor. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a influenciadora relatou supostas ameaças envolvendo sua carreira profissional e conflitos relacionados às dívidas contraídas durante a união.
Em nota oficial enviada ao portal Terra, a equipe do pagodeiro afirmou que ele não pretende discutir publicamente questões relacionadas ao antigo casamento.
Gracyanne Barbosa e Belo
“Belo respeita a trajetória e a história que construiu com Gracyanne Barbosa e não vai discutir publicamente questões do antigo casamento. Os temas pendentes entre os dois, estão sendo conduzidos internamente por ambas as partes”, diz o comunicado.
O artista também se manifestou sobre os áudios de uma discussão com a atual namorada, Rayane Figliuzzi, divulgados na última quinta-feira (26).
“Sobre os áudios divulgados nesta quinta-feira (26/11), Belo esclarece que assuntos do relacionamento atual serão tratados em âmbito privado. O cantor agradece o carinho e o apoio do público e de todos ao seu redor”, acrescentou.
O que Gracyanne Barbosa revelou sobre Belo?
Durante a entrevista, Gracyanne afirmou que tinha medo de expor as dificuldades financeiras enfrentadas pelo casal por conta de supostas ameaças do ex-marido.
Segundo a influenciadora, Belo teria utilizado sua influência no meio artístico para convencê-la de que ela não conseguiria trabalhar após uma eventual separação. “Eu sou o Belo e posso acabar com você”, teria dito o cantor, conforme o relato da ex-BBB.
Gracyanne também afirmou que, durante anos, não conseguiu identificar determinadas situações como possíveis episódios de abuso psicológico. “É uma coisa muito dura que vou falar, mas acredito que muitas mulheres passem por isso, e eu não enxergava isso na época: o abuso psicológico que é feito”, declarou.
Dívida de R$ 773 mil
Entre as pendências financeiras envolvendo o antigo casal está uma dívida de aproximadamente R$ 773 mil relacionada à mansão onde os dois moraram no Planalto Paulista, em São Paulo.
O montante inclui aluguéis atrasados, parcelas de IPTU e contas de consumo. Segundo o Terra, Gracyanne já quitou mais da metade do valor e continua arcando com as despesas, incluindo a parcela que caberia ao ex-marido.
Na nota oficial, Belo não respondeu especificamente às acusações feitas pela influenciadora.