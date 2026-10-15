Belo sofre acidente durante gravação de série na favela da Rocinha

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Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:16
Belo sofreu um acidente durante as gravações da sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, série do Globoplay, ao sofrer uma queimadura na mão na tarde desta quarta-feira (14), enquanto participava de uma cena de ação na Rocinha, comunidade localizada na zona sul do Rio de Janeiro.
O acidente aconteceu durante uma sequência que simulava uma troca de tiros e usava artefatos sintéticos para compor os efeitos especiais. Segundo o Portal LeoDias, o ferimento foi provocado por um dos dispositivos usados na gravação.
Cantor Belo
O uso de artefatos pirotécnicos fazia parte da composição visual da cena, mas um dos dispositivos acabou provocando a queimadura na mão do artista.
O ator recebeu os primeiros cuidados do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele foi encaminhado a enfermaria montada no local para uma avaliação.
Após receber atendimento, Belo decidiu permanecer no set e dar continuidade ao trabalho. As filmagens aconteceram ao longo do dia, das 5h às 18h.
“Arcanjo Renegado” mostra sequências de ação e histórias ligadas à rotina policial. Por isso, as gravações incluem cenas que exigem planejamento técnico e a participação de diferentes profissionais para a realização dos efeitos.
Belo retorna na sexta temporada da série ao interpretar o policial Paulista, personagem que também estará presente em “Veronika com K”, outra produção inédita do Globoplay, com estreia prevista para 2026.