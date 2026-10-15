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Belo sofre acidente durante gravação de série na favela da Rocinha

Cantor trabalhava durante as gravações de ‘Arcanjo Renegado’ quando aconteceu acidente

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:16

Belo levou um susto durante as gravações de 'Arcanjo Renegado' Crédito: Reprodução | Instagram

Belo sofreu um acidente durante as gravações da sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, série do Globoplay, ao sofrer uma queimadura na mão na tarde desta quarta-feira (14), enquanto participava de uma cena de ação na Rocinha, comunidade localizada na zona sul do Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu durante uma sequência que simulava uma troca de tiros e usava artefatos sintéticos para compor os efeitos especiais. Segundo o Portal LeoDias, o ferimento foi provocado por um dos dispositivos usados na gravação.

Cantor Belo 1 de 8

O uso de artefatos pirotécnicos fazia parte da composição visual da cena, mas um dos dispositivos acabou provocando a queimadura na mão do artista.

O ator recebeu os primeiros cuidados do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele foi encaminhado a enfermaria montada no local para uma avaliação.

Após receber atendimento, Belo decidiu permanecer no set e dar continuidade ao trabalho. As filmagens aconteceram ao longo do dia, das 5h às 18h.

“Arcanjo Renegado” mostra sequências de ação e histórias ligadas à rotina policial. Por isso, as gravações incluem cenas que exigem planejamento técnico e a participação de diferentes profissionais para a realização dos efeitos.