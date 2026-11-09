O AMOR ESTÁ NO AR?

Benício Huck surge de mãos dadas com nova namorada em corrida de Fórmula 1; saiba quem é

Filho de Angélica e Luciano Huck circulou pelo autódromo paulistano durante o GP de São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:20

Benício Huck Crédito: Reprodução/Instagram

Benício Huck, de 19 anos, aproveitou o domingo (8) de velocidade no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. O jovem esteve no local com a namorada, Duda Levakov, para assistir de perto à etapa brasileira da Fórmula 1, principal campeonato automobilístico do mundo.

Duda Guerra e Benício Huck namoraram por cerca de 1 ano 1 de 11

O casal caminhou de mãos dadas pelo circuito e chamou a atenção no autódromo. Conforme registros da agência Brazil News, os dois circularam descontraídos pelos bastidores enquanto acompanhavam a movimentação da corrida e as atrações montadas para o público e convidados VIPs.

Diferente de boa parte dos jovens da sua idade, a companheira de Benício prefere ficar longe dos holofotes. Duda Levakov cursa a faculdade de Direito e mantém suas contas nas redes sociais bloqueadas, liberando o acesso apenas para parentes e amigos próximos.