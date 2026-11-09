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Benício Huck surge de mãos dadas com nova namorada em corrida de Fórmula 1; saiba quem é

Filho de Angélica e Luciano Huck circulou pelo autódromo paulistano durante o GP de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:20

Benício Huck
Benício Huck Crédito: Reprodução/Instagram

Benício Huck, de 19 anos, aproveitou o domingo (8) de velocidade no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. O jovem esteve no local com a namorada, Duda Levakov, para assistir de perto à etapa brasileira da Fórmula 1, principal campeonato automobilístico do mundo.

Duda Guerra e Benício Huck namoraram por cerca de 1 ano

Duda Guerra e Benício Huck se conheceram por meio de uma turma de amigos em comum em 2022.   por Reprodução/Instagram
Benício insistiu por quase dois anos na paquera antes de engatarem algo mais sério.   por Reprodução
O primeiro beijo aconteceu cerca de um ano antes da oficialização, marcando o início da aproximação entre os dois.    por Reprodução
Os dois curtiram os desfiles no Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro.  por Reprodução
Após a folia, o namoro virou oficial para amigos, família e seguidores nas redes sociais. por Reprodução/Instagram
O casal celebrou seis meses de união com direito a declarações apaixonadas na web. por Reprodução
 O clima pesou na web após desentendimentos e atritos públicos envolvendo Duda e outras influenciadoras, como Antonela Braga. por Reprodução/Instagram
Após cerca de 11 meses juntos, Duda confirmou oficialmente o término da relação. por Reprodução
Dois meses após o término, a influenciadora assumiu namoro com o estudante de medicina Bruno Welter Lucianelli.   por Reprodução
Mais de um ano depois, Duda expôs os bastidores do fim e revelou a existência de um pacto de discrição entre as famílias. por Reprodução / Redes Sociais
Segundo Duda, entrevistas de Angélica teriam rompido o combinado, gerando troca de indiretas. por Reprodução
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Duda Guerra e Benício Huck se conheceram por meio de uma turma de amigos em comum em 2022.   por Reprodução/Instagram

O casal caminhou de mãos dadas pelo circuito e chamou a atenção no autódromo. Conforme registros da agência Brazil News, os dois circularam descontraídos pelos bastidores enquanto acompanhavam a movimentação da corrida e as atrações montadas para o público e convidados VIPs.

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Diferente de boa parte dos jovens da sua idade, a companheira de Benício prefere ficar longe dos holofotes. Duda Levakov cursa a faculdade de Direito e mantém suas contas nas redes sociais bloqueadas, liberando o acesso apenas para parentes e amigos próximos.

O namoro marca uma nova fase na vida pessoal do filho do meio de Angélica e Luciano Huck. Antes de iniciar a relação com a futura advogada, Benício viveu um romance público com a criadora de conteúdo Duda Guerra, término que ocorreu em maio de 2025.

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