LUTO

Benito Di Paula morreu de quê? Cantor de 'Retalhos de Cetim' tinha 84 anos

Artista estava internado em hospital de São Paulo

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 22:19

Benito di Paula Crédito: Reprodução

A música brasileiro sofreu mais uma grande perda. Morreu neste domingo (18) o cantor e compositor Benito Di Paula, aos 84 anos, em decorrência de complicações de um câncer. O músico estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, onde recebia cuidados médicos.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, Benito enfrentava a doença havia aproximadamente um ano. O tipo de câncer não foi informado, assim como os detalhes do tratamento realizado durante esse período.

Artista cujo nome de nascimento era Uday Veloso, o cantor é natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e construiu uma carreira marcada por sucessos que atravessaram gerações. Entre as músicas mais conhecidas estão “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown”, “Se Não For Amor” e “Do Jeito Que a Vida Quer”.

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O cantor começou sua trajetória musical ainda adolescente, mas foi na década de 1970 que alcançou projeção nacional. Em 1973, “Retalhos de Cetim” se tornou um dos grandes sucessos do país, ultrapassando a marca de 150 mil cópias vendidas.

Benito tinha uma maneira particular de interpretar o samba. Ao piano, reproduzia batidas características de instrumentos de percussão e desenvolveu uma sonoridade que o diferenciava de outros artistas da época. Por isso, preferia se apresentar como “sambeiro” e “pianeiro”.

Mesmo após o auge comercial nos anos 1970, continuou presente na música brasileira. Em 2003, voltou a ganhar destaque nas rádios com uma gravação de “Do Jeito Que a Vida Quer” ao lado do grupo Revelação, aproximando seu repertório de uma nova geração de fãs.