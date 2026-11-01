CONFUSÃO

Bento Sangalo, sobrinho de Ivete, entra na mira dos fãs após adiamento de show da cantora: 'Sentou no nome'

Show 'A la Sangalo' foi adiado após forte chuva em São Paulo, e fãs apontam problemas na condução da artista

WIadmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:11

Bento Sangalo, sobrinho de Ivete, entra na mira dos fãs após adiamento de show da cantora Crédito: Reprodução

O adiamento de um show de Ivete Sangalo em São Paulo, que estava previsto para sábado (31), provocou uma onda de críticas nas redes sociais e trouxe à tona antigas reclamações de fãs sobre a gestão da carreira da cantora. Entre os nomes que viraram alvos dos admiradores está Bento Sangalo Nunes, sobrinho da artista que faz parte da equipe responsável por administrar os projetos e eventos que levam a marca da cantora.

A apresentação marcada fazia parte do espetáculo A la Sangalo. O show foi remarcado para 6 de março de 2027, segundo a produção por causa das chuvas registradas nos dias anteriores, que comprometeram a montagem da estrutura do evento. Parte do público questionou a decisão e passou a cobrar explicações.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 8

Alguns fãs questionaram a justificativa relacionada às condições climáticas e levantaram a hipótese de que a procura por ingressos teria ficado abaixo das expectativas. A equipe de Ivete não se pronunciou sobre as críticas.

Uma coisa, a situação do show foi só o gota que transbordou o copo. A carreira de Ivete virou isso por culpa dela principalmente. Ela acomodou, sentou no nome! Não existe artista sem trabalho consistente. A equipe sendo um cabide de emprego com ninguém que entenda o tamanho dela — Evilyn (@EvilynLane) October 30, 2026

Sobrinho de Ivete já foi alvo de críticas dos fãs

Filho da empresária Cynthia Sangalo, irmã de Ivete, Bento estudou nos Estados Unidos e tem formação em Harvard. Ele integra a IESSI Entertainment, empresa ligada à gestão da carreira da cantora, e ganhou espaço na organização de projetos e experiências relacionados à artista.

A insatisfação com Bento não começou com o adiamento do show. Uma das principais reclamações envolve a diferença de tratamento entre os admiradores da cantora e influenciadores ou empresários convidados para ações especiais, segundo a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira.

Sem textão, vamos ser diretos Vamos dar uma pausa nesse perfil no anseio de que alguém profissional tome conta da carreira de Ivete Já deu de família, de sobrinho, de namorado, de irmã que não sabem conduzir a carreira de alguém com nome tão relevante — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) October 30, 2026

Em 2025, o sobrinho de Ivete criou o IS Experience, ação que proporcionava a empresários e convidados experiências exclusivas no trio elétrico da artista durante o Carnaval. A proposta gerou críticas de fãs, que questionaram os privilégios oferecidos a pessoas de fora da comunidade de fãs que acompanha a cantora.

As críticas também são em relação aos preços e aos serviços oferecidos nos blocos da cantora em Salvador. Entre as reclamações que circulam nas redes sociais está o valor de R$ 1.760 atribuído a um abadá de uma apresentação do próximo Carnaval, sem as taxas.

Nas redes sociais, alguns fãs afirmaram que a mudança de data apenas agravou um desgaste que já vinha se acumulando. Um dos comentários atribuiu à própria cantora parte da responsabilidade pela situação e criticou a condução da carreira.