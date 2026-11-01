Bento Sangalo, sobrinho de Ivete, entra na mira dos fãs após adiamento de show da cantora: 'Sentou no nome'

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WIadmir Pinheiro
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:11
O adiamento de um show de Ivete Sangalo em São Paulo, que estava previsto para sábado (31), provocou uma onda de críticas nas redes sociais e trouxe à tona antigas reclamações de fãs sobre a gestão da carreira da cantora. Entre os nomes que viraram alvos dos admiradores está Bento Sangalo Nunes, sobrinho da artista que faz parte da equipe responsável por administrar os projetos e eventos que levam a marca da cantora.
A apresentação marcada fazia parte do espetáculo A la Sangalo. O show foi remarcado para 6 de março de 2027, segundo a produção por causa das chuvas registradas nos dias anteriores, que comprometeram a montagem da estrutura do evento. Parte do público questionou a decisão e passou a cobrar explicações.
Ivete Sangalo e Tiago Maia
Alguns fãs questionaram a justificativa relacionada às condições climáticas e levantaram a hipótese de que a procura por ingressos teria ficado abaixo das expectativas. A equipe de Ivete não se pronunciou sobre as críticas.
Filho da empresária Cynthia Sangalo, irmã de Ivete, Bento estudou nos Estados Unidos e tem formação em Harvard. Ele integra a IESSI Entertainment, empresa ligada à gestão da carreira da cantora, e ganhou espaço na organização de projetos e experiências relacionados à artista.
A insatisfação com Bento não começou com o adiamento do show. Uma das principais reclamações envolve a diferença de tratamento entre os admiradores da cantora e influenciadores ou empresários convidados para ações especiais, segundo a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira.
Em 2025, o sobrinho de Ivete criou o IS Experience, ação que proporcionava a empresários e convidados experiências exclusivas no trio elétrico da artista durante o Carnaval. A proposta gerou críticas de fãs, que questionaram os privilégios oferecidos a pessoas de fora da comunidade de fãs que acompanha a cantora.
As críticas também são em relação aos preços e aos serviços oferecidos nos blocos da cantora em Salvador. Entre as reclamações que circulam nas redes sociais está o valor de R$ 1.760 atribuído a um abadá de uma apresentação do próximo Carnaval, sem as taxas.
Nas redes sociais, alguns fãs afirmaram que a mudança de data apenas agravou um desgaste que já vinha se acumulando. Um dos comentários atribuiu à própria cantora parte da responsabilidade pela situação e criticou a condução da carreira.
“Para os empresários e influenciadores, TUDO. Para os fãs, NADA!”, escreveu.