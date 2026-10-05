HISTÓRIA

Betty Faria revela que salvou marido de tortura e comove público: ‘Ele sumiu’

Betty Faria e Cláudio Marzo foram casados entre 1967 e 1969, e dessa união nasceu a filha Alexandra Marzo

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:18

Betty Faria, a filha, Alexandra Marzo, e o ator Cláudio Marzo Crédito: Reprodução

A atriz Betty Faria, de 85 anos, emocionou o público ao revelar que salvou um ator famoso, que foi seu marido, da tortura durante a ditadura militar.

Segundo o jornal Extra, Betty contou que o ator estava no ar na novela ‘A Última Valsa’, em 1969, quando foi levado pelas autoridades da época.

Betty Faria relembra casamento com Cláudio Marzo 1 de 6

“Claudio [Marzo] foi fazer um comício numa banca de jornal, dias depois, a polícia sumiu com ele. Eu batia de porta em porta, ninguém sabia. Ia chegar uma hora que não teriam mais capítulos para ir ao ar”, relembrou Betty Faria.

Desesperada em busca de Claudio, a atriz contou que pediu ajuda a seu pai, que foi militar. "Meu pai já tinha saído do exército, ele era contra o golpe. Viu o estado que fiquei, com uma bebê no colo, e meu pai vestiu a farda para procurar o Claudio. E o trouxe de volta", relembrou, contando sobre suas dificuldades com sua filha pequena, Alexandra Marzo, na época do desaparecimento.

Filme sobre a luta do ator

A veterana ainda relatou seu sofrimento, vivida na década de 1960, no filme ‘Cansei de ser Galã’, baseado na vida do ator e está em exibição no Festival do Rio.

"Os dois ficaram amigos para o resto da vida. Soube que Claudio não foi torturado fisicamente, mas foi psicologicamente. Todas as noites, pegavam um ao lado dele, torturavam e ele ficava escutando.", lamentou, em entrevista ao filme.

O filme exibido no Festival do Rio, dirigido por Bento Marzo, um dos filhos do ator, mostra a busca do ator pela luta contra as desigualdades e pelo fim da ditadura. Além de relatos, a obra também tem imagens de arquivo, feitas pelo próprio protagonista na época.