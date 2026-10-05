Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Betty Faria revela que salvou marido de tortura e comove público: ‘Ele sumiu’

Betty Faria e Cláudio Marzo foram casados entre 1967 e 1969, e dessa união nasceu a filha Alexandra Marzo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:18

Betty Faria, a filha, Alexandra Marzo, e o ator Cláudio Marzo
Betty Faria, a filha, Alexandra Marzo, e o ator Cláudio Marzo Crédito: Reprodução

A atriz Betty Faria, de 85 anos, emocionou o público ao revelar que salvou um ator famoso, que foi seu marido, da tortura durante a ditadura militar.

Segundo o jornal Extra, Betty contou que o ator estava no ar na novela ‘A Última Valsa’, em 1969, quando foi levado pelas autoridades da época.

Betty Faria relembra casamento com Cláudio Marzo

Alexandra Marzo com os pais, a atriz Betty Faria e o ator Claudio Marzo por Reprodução
Cláudio Marzo, Alexandra Marzo, Betty Faria, João de Faria Daniel e Daniel Filho em registro de 1997 por Reprodução
Betty Faria com Cláudio Marzo e a filha do casal, Alexandra, ainda pequena por Reprodução
Betty Faria e a filha, Alexandra Marzo por Reprodução
Cláudio Marzo, Alexandra Marzo, Betty Faria, João de Faria Daniel e Daniel Filho em registro de 1997 por Reprodução | Instagram
Betty Faria e Cláudio Marzo foram casados entre 1967 e 1969 por Reprodução
1 de 6
Alexandra Marzo com os pais, a atriz Betty Faria e o ator Claudio Marzo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Debochou! João Lucas, namorado de Sasha, zomba de Andrea Sorvetão, após derrota nas eleições: ‘Papelão’

Debochou! João Lucas, namorado de Sasha, zomba de Andrea Sorvetão, após derrota nas eleições: ‘Papelão’

Imagem - Após gafe sobre a morte de Rick em A Fazenda 18, Carol Lekker desiste da TV e deixa o Brasil

Após gafe sobre a morte de Rick em A Fazenda 18, Carol Lekker desiste da TV e deixa o Brasil

Imagem - Simone Mendes rebate críticas após mudança no nariz: ‘Me deixem respirar um pouco’

Simone Mendes rebate críticas após mudança no nariz: ‘Me deixem respirar um pouco’

“Claudio [Marzo] foi fazer um comício numa banca de jornal, dias depois, a polícia sumiu com ele. Eu batia de porta em porta, ninguém sabia. Ia chegar uma hora que não teriam mais capítulos para ir ao ar”, relembrou Betty Faria.

Desesperada em busca de Claudio, a atriz contou que pediu ajuda a seu pai, que foi militar. "Meu pai já tinha saído do exército, ele era contra o golpe. Viu o estado que fiquei, com uma bebê no colo, e meu pai vestiu a farda para procurar o Claudio. E o trouxe de volta", relembrou, contando sobre suas dificuldades com sua filha pequena, Alexandra Marzo, na época do desaparecimento.

Filme sobre a luta do ator

A veterana ainda relatou seu sofrimento, vivida na década de 1960, no filme ‘Cansei de ser Galã’, baseado na vida do ator e está em exibição no Festival do Rio.

"Os dois ficaram amigos para o resto da vida. Soube que Claudio não foi torturado fisicamente, mas foi psicologicamente. Todas as noites, pegavam um ao lado dele, torturavam e ele ficava escutando.", lamentou, em entrevista ao filme.

O filme exibido no Festival do Rio, dirigido por Bento Marzo, um dos filhos do ator, mostra a busca do ator pela luta contra as desigualdades e pelo fim da ditadura. Além de relatos, a obra também tem imagens de arquivo, feitas pelo próprio protagonista na época.

Betty Faria e Cláudio Marzo foram casados entre 1967 e 1969, e dessa união nasceu a filha Alexandra Marzo. O casamento foi breve, mas eles mantiveram uma amizade duradoura até a morte de Marzo em 2015.

Tags:

Betty Faria Betty Faria Relembra Casamento com Cláudio Marzo

Mais recentes

Imagem - Sete saídas em um único dia no Diário Oficial: FAB registra 26 oficiais desligados em 2 meses, e 18 deles pediram demissão

Sete saídas em um único dia no Diário Oficial: FAB registra 26 oficiais desligados em 2 meses, e 18 deles pediram demissão
Imagem - Simone Mendes rebate críticas após mudança no nariz: ‘Me deixem respirar um pouco’

Simone Mendes rebate críticas após mudança no nariz: ‘Me deixem respirar um pouco’
Imagem - Quem é Robert Kelly-Kelly, ator conhecido como Bo Brady de ‘Days Of Our Lives’ que morreu aos 62 anos

Quem é Robert Kelly-Kelly, ator conhecido como Bo Brady de ‘Days Of Our Lives’ que morreu aos 62 anos