Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Beyoncé relança álbum clássico com músicas em espanhol e parceria inédita com Maluma

“B’Day” completa 20 anos e ganha novas versões, faixas nunca lançadas e participações especiais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 23:25

“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa Crédito: Reprodução

Beyoncé decidiu comemorar o aniversário de um jeito que os fãs certamente vão gostar. A cantora relançou nesta quinta-feira (3) uma nova edição de “B’Day”, álbum originalmente lançado em 2006, com direito a versões em espanhol, músicas inéditas e uma parceria inédita com Maluma.

O colombiano aparece em “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)”, nova versão da faixa que ainda traz um sample de “La Negra Tiene Tumbao”, clássico de Celia Cruz. Maluma celebrou a colaboração nas redes sociais ao compartilhar a capa do projeto.

A edição comemorativa também revisita outras músicas do disco. Entre elas estão “Beautiful Liar”, com participação de Shakira, além de versões em espanhol de “Irreplaceable” e “Listen”, que aparecem como “Irreplaceable (Irreemplazable)” e “Listen (Oye)”.

Beyoncé relança “B’Day” com novidades; álbum completa 20 anos

“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram
1 de 19
“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa por Reprodução/Instagram

Além das releituras, Beyoncé abriu o arquivo e colocou oficialmente no projeto cinco faixas que nunca haviam sido lançadas: “My First Time”, “Can I Watch You”, “Lost Yo Mind”, “Back Up” e “Morning Dew (Donk)”. “Can I Watch You” ainda conta com a participação de Pharrell Williams.

O relançamento chega às plataformas no momento em que “B’Day” completa duas décadas. No Brasil, o álbum foi disponibilizado nesta quinta-feira (3). Em Londres, o lançamento acontece na sexta-feira (4), mesma data em que Beyoncé completa 45 anos.

A nova edição reúne 27 faixas, misturando músicas originais, versões alternativas, remixes e participações que ampliam o repertório de um dos álbuns marcantes da carreira da cantora.

Leia mais

Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes

Cocada de forno com laranja é a sobremesa cremosa e crocante perfeita para comer quentinha

Filha de Juliano Cazarré apresenta melhora e mãe comemora: 'Notícias excelentes'

Virginia Fonseca estreia em lives no TikTok e fatura mais de R$ 50 mil

Aos 33 anos, ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile e vive nova fase

E os fãs baianos terão um motivo a mais para comemorar os 20 anos de “B’Day”. Salvador foi escolhida para receber uma festa exclusiva em homenagem ao álbum no dia 8 de setembro, em uma ação promovida pela Sony Music Brasil. O evento terá cerca de 40 fãs e convidados selecionados por meio de um questionário, além de transporte disponibilizado pela organização.

A escolha da capital baiana não acontece por acaso. Em dezembro de 2023, Beyoncé esteve em Salvador de forma inesperada para participar da festa Club Renaissance, durante a divulgação do filme de sua turnê. Agora, quase três anos depois daquela passagem que movimentou a cidade, a Bahia volta a aparecer em um momento especial da carreira da cantora, desta vez para celebrar duas décadas de um de seus álbuns mais marcantes.

Leia mais

Imagem - Atores de 'Lá na Minha Terra' frequentam haras e aprendem a ordenhar animais para nova novela das seis

Atores de 'Lá na Minha Terra' frequentam haras e aprendem a ordenhar animais para nova novela das seis

Imagem - Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam nome da terceira filha; saiba o significado

Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam nome da terceira filha; saiba o significado

Imagem - Cantor tem pertences furtados durante gravação de TV e prejuízo chega a R$ 5 mil

Cantor tem pertences furtados durante gravação de TV e prejuízo chega a R$ 5 mil

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado
Imagem - Mais de 200 mil barris, escondidos a 4.700 metros de profundidade no Atlântico, começaram a soltar resíduos radioativos

Mais de 200 mil barris, escondidos a 4.700 metros de profundidade no Atlântico, começaram a soltar resíduos radioativos
Imagem - Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes

Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes