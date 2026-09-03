Beyoncé relança álbum clássico com músicas em espanhol e parceria inédita com Maluma

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 23:25
Beyoncé decidiu comemorar o aniversário de um jeito que os fãs certamente vão gostar. A cantora relançou nesta quinta-feira (3) uma nova edição de “B’Day”, álbum originalmente lançado em 2006, com direito a versões em espanhol, músicas inéditas e uma parceria inédita com Maluma.
O colombiano aparece em “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)”, nova versão da faixa que ainda traz um sample de “La Negra Tiene Tumbao”, clássico de Celia Cruz. Maluma celebrou a colaboração nas redes sociais ao compartilhar a capa do projeto.
A edição comemorativa também revisita outras músicas do disco. Entre elas estão “Beautiful Liar”, com participação de Shakira, além de versões em espanhol de “Irreplaceable” e “Listen”, que aparecem como “Irreplaceable (Irreemplazable)” e “Listen (Oye)”.
Beyoncé relança “B’Day” com novidades; álbum completa 20 anos
Além das releituras, Beyoncé abriu o arquivo e colocou oficialmente no projeto cinco faixas que nunca haviam sido lançadas: “My First Time”, “Can I Watch You”, “Lost Yo Mind”, “Back Up” e “Morning Dew (Donk)”. “Can I Watch You” ainda conta com a participação de Pharrell Williams.
O relançamento chega às plataformas no momento em que “B’Day” completa duas décadas. No Brasil, o álbum foi disponibilizado nesta quinta-feira (3). Em Londres, o lançamento acontece na sexta-feira (4), mesma data em que Beyoncé completa 45 anos.
A nova edição reúne 27 faixas, misturando músicas originais, versões alternativas, remixes e participações que ampliam o repertório de um dos álbuns marcantes da carreira da cantora.
E os fãs baianos terão um motivo a mais para comemorar os 20 anos de “B’Day”. Salvador foi escolhida para receber uma festa exclusiva em homenagem ao álbum no dia 8 de setembro, em uma ação promovida pela Sony Music Brasil. O evento terá cerca de 40 fãs e convidados selecionados por meio de um questionário, além de transporte disponibilizado pela organização.
A escolha da capital baiana não acontece por acaso. Em dezembro de 2023, Beyoncé esteve em Salvador de forma inesperada para participar da festa Club Renaissance, durante a divulgação do filme de sua turnê. Agora, quase três anos depois daquela passagem que movimentou a cidade, a Bahia volta a aparecer em um momento especial da carreira da cantora, desta vez para celebrar duas décadas de um de seus álbuns mais marcantes.