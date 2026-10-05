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Bianca Andrade descarta carreira de atriz e revela qual área quer seguir na Globo

Influenciadora está atualmente participando do Dança dos Famosos, no Caldeirão com Huck

Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:51

Bianca Andrade descarta possibilidade de virar atriz Crédito: Reprodução/Instagram

Bianca Andrade comentou sobre os planos para o futuro na TV Globo, revelando que não pretende ingressar na carreira de atriz, mas sim atuar em outra área da emissora. A influenciadora participa atualmente do quadro Dança dos Famosos, no Caldeirão com Huck, onde compete com outras figuras do entretenimento. Ela, no entanto, já era um rosto conhecido na emissora após ter integrado o elenco do Big Brother Brasil 20 (BBB 20).

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Bianca foi questionada sobre o futuro no canal após o encerramento do quadro de dança e destacou a paixão pela área de comunicação.

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“Ah, eu amo comunicação, gente! Eu amo falar, eu amo comunicação, eu amo estar com pessoas… Então é uma coisa que eu sinto que tenho muita paixão em fazer, sabe? Eu já me ofereci um milhão de vezes. Mas estar na Globo é um sonho! É realmente um sonho, eu não finjo costume, sabe? Tá sendo muito gostoso ser global”, disse.

Já ao ser questionada sobre uma possível carreira na atuação, ela descartou a hipótese. “Atriz não. Eu não me vejo como atriz”, afirmou, direta.

Para ela, a comunicação se alinha à trajetória que construiu ao longo dos anos, destacando o desejo de trabalhar com isso na emissora, como na apresentação de um programa.

“Porque eu acho que é importante eu conseguir algo que faça sentido com as outras coisas que eu estou fazendo. E a comunicação, apresentando, com certeza é um lugar em que eu me vejo muito”, explicou.