ROTINA INTENSA

Bianca Andrade elimina 8kg no ‘Dança dos Famosos’ após internação; saiba detalhes

Após rotina de ensaios intensos, influenciadora perdeu peso drasticamente

Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:28

Bianca Andrade foi internada após situação delicada Crédito: Reprodução | Instagram

Bianca Andrade está no Dança dos Famosos 2026 e a rotina puxada provocou uma mudança visível no corpo da influenciadora.

Bianca revelou ter eliminado 8 quilos em apenas três semanas de ensaio intenso nos bastidores da TV Globo. O emagrecimento acelerado acontece pouco tempo depois da famosa enfrentar uma internação delicada em agosto deste ano por causa da complicação renal.

Bianca Andrade 1 de 11

A dona da marca Boca Rosa relembrou que o período de tratamento no hospital fez seu peso oscilar. "Saí da internação com 8 kg a mais. Depois de três semanas ensaiando e suando igual louca, voltei pro peso de antes", explicou a participante nas redes sociais.

A complicação que precisou ser enfrentada imediatamente, teve início com uma infecção urinária que evoluiu para uma pielonefrite, atingindo os rins e mantendo a famosa sob observação médica até a alta, concedida no dia 18 do mesmo mês.

"Gente, foi um sustão, foi horrível. Foi horrível, tá? Quase virei fotinho em preto e branco no feed com homenagem, tá? Meu Deus me defenda!", recordou a empresária ao desabafar sobre a gravidade do momento.

"Graças a Deus eu cheguei a tempo no hospital. Foi uma bactéria danadona, mas a gente conseguiu arrasar com essa bactéria, ela foi embora. Ela veio pelo xixi, bexiga, depois foi pro rim, causou. E agora a gente acabou com ela. Foi isso!", celebrou a empresária.