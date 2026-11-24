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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:36
A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, ficou com a atriz Giovana Cordeiro nos bastidores da atual edição do 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck'. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, os beijos aconteceram em festas organizadas pelo elenco depois das gravações na Globo.
Giovana Cordeiro e Bianca Andrade
A história veio à tona na noite de segunda-feira (23), quando Bianca participou do programa 'Blogueirinha Entrevista', no canal Multishow, e admitiu que ficou com alguém da disputa. A apresentadora tentou adivinhar e chutou nomes como Pedro Scooby e MC Livinho, mas a empresária fez mistério: "Eu não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho".
Mesmo sem Boca Rosa contar quem era na entrevista, a coluna descobriu que o romance aconteceu com Giovana Cordeiro. As duas ficaram bem próximas nos ensaios da atração, e a atriz foi até a festa de aniversário de 32 anos de Bianca em São Paulo, no mês passado.
Giovana Cordeiro
Na semana passada, a influenciadora também usou as redes sociais para mandar uma mensagem carinhosa nos 30 anos da colega. "Feliz 30 anos, Deusa! Você é tanta coisa boa que fica difícil de escrever. É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo. Todo o amor do mundo no seu aniversário. Saudade", escreveu Bianca.
Conhecida pelo papel principal na novela 'Fuzuê', Giovana Cordeiro está solteira desde março do ano passado, quando terminou um namoro de cinco anos com o ator Giuliano Laffayette. Antes disso, ela também namorou Pavel Reymond, irmão do ator Cauã Reymond.