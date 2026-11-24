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Bianca Andrade ficou com atriz da Globo nos bastidores do 'Dança dos Famosos'; saiba quem é

Influenciadora contou que beijou colega de elenco do quadro do 'Domingão com Huck'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:36

Bianca Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, ficou com a atriz Giovana Cordeiro nos bastidores da atual edição do 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck'. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, os beijos aconteceram em festas organizadas pelo elenco depois das gravações na Globo.

Giovana Cordeiro e Bianca Andrade 1 de 3

A história veio à tona na noite de segunda-feira (23), quando Bianca participou do programa 'Blogueirinha Entrevista', no canal Multishow, e admitiu que ficou com alguém da disputa. A apresentadora tentou adivinhar e chutou nomes como Pedro Scooby e MC Livinho, mas a empresária fez mistério: "Eu não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho".

Mesmo sem Boca Rosa contar quem era na entrevista, a coluna descobriu que o romance aconteceu com Giovana Cordeiro. As duas ficaram bem próximas nos ensaios da atração, e a atriz foi até a festa de aniversário de 32 anos de Bianca em São Paulo, no mês passado.

Giovana Cordeiro 1 de 10

Na semana passada, a influenciadora também usou as redes sociais para mandar uma mensagem carinhosa nos 30 anos da colega. "Feliz 30 anos, Deusa! Você é tanta coisa boa que fica difícil de escrever. É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo. Todo o amor do mundo no seu aniversário. Saudade", escreveu Bianca.