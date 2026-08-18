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Bianca Andrade recebe alta após infecção e vai direto para ensaios da Dança dos Famosos

Influenciadora, conhecida como Boca Rosa, passou cerca de cinco dias internada e já retomou a preparação para o reality do Domingão

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:30

Boca Rosa recebeu alta após cerca de cinco dias internada por uma infecção bacteriana Crédito: Reprodução

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (18), após passar cerca de cinco dias internada para tratar uma infecção bacteriana. Poucas horas depois de deixar o hospital, a influenciadora seguiu para o Rio de Janeiro para retomar os ensaios da Dança dos Famosos 2026.

Bianca estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde sábado (15). Nas redes sociais, ela agradeceu aos médicos e à equipe que cuidou dela durante o período de internação e tranquilizou os seguidores sobre sua recuperação.

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“Foi um susto e tanto, mas graças a vocês estou de volta com muita saúde!!!”, escreveu a empresária, que também agradeceu pelas mensagens e energias positivas recebidas enquanto estava no hospital.

Do hospital direto para a dança

Assim que recebeu alta, Bianca revelou que não pretendia perder tempo. A influenciadora publicou uma foto durante a viagem e contou que estava seguindo diretamente para os compromissos do programa. “Do hospital direto para os ensaios da Dança dos Famosos (risos). Bora que bora!!!”, brincou.

Boca Rosa integra o elenco da edição de 2026 do quadro apresentado por Luciano Huck, mas não conseguiu participar presencialmente do anúncio dos participantes no Domingão com Huck, no último domingo (16), justamente porque ainda estava internada.