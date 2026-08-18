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Bianca Andrade recebe alta hospitalar e revela diagnóstico de infecção bacteriana: 'Horrível'

Integrante do Dança dos Famosos 2026, a influenciadora explicou a ausência na estreia do quadro e agradeceu o apoio do apresentador Luciano Huck

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:04

Bianca Andrade recebe alta hospitalar após infecção
Bianca Andrade recebe alta hospitalar após infecção Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (18) e utilizou as redes sociais para explicar o motivo de sua internação. Ela revelou ter sido diagnosticada com uma infecção bacteriana que se alastrou pelo organismo.

Bianca estava internada desde o último sábado (15). Ainda durante o período no hospital, a empresária detalhou seu quadro clínico aos seguidores.

Bianca Andrade

Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
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Bianca Andrade por Reprodução/Instagram

“Gente, foi um sustão, foi horrível. Quase virei fotinho em preto e branco no feed com homenagem”, brincou. “Graças a Deus eu cheguei a tempo no hospital, foi uma bactéria danadona. Ela veio pela bexiga, depois foi pro rim, causou e agora a gente acabou com ela”, explicou.

No domingo (16), a influenciadora já havia se manifestado sobre o estado de saúde, embora sem revelar a causa do internamento. “Sim, gente, estou na Dança dos Famosos 2026. Eu não pude estar lá hoje, né, porque estou aqui me recuperando”, afirmou.

“Quando soube que ia ficar internada e que ia precisar ficar uns dias me cuidando, eu falei: ‘Pronto, gente, não vou poder dançar mais’. E aí o Luciano foi assim, um grande parceiro, um querido. Falou: ‘Bianca, não solto sua mão. Isso acontece, se recupera e semana que vem você vai estar brilhando aqui com a gente’”, relatou.

Anunciada na 23ª temporada do Dança dos Famosos, Bianca Andrade não compareceu ao palco do Domingão com Huck ao lado dos demais participantes durante a estreia da competição, no último domingo (16). Ao justificar a ausência da participante ao vivo, Luciano Huck reforçou a informação sobre a internação e garantiu que ela estará de volta nos próximos dias para iniciar os ensaios.

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