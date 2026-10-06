DICAS

Bicarbonato na lixeira: para que serve essa dica e por que é recomendado fazer à noite

O truque é simples, barato e pode ser feito durante a troca do saco de lixo, mas não substitui a limpeza do recipiente



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:18

Deixar bicarbonato de sódio no fundo da lixeira pode ajudar a reduzir odores desagradáveis e controlar pequenas quantidades de umidade Crédito: Pexels

Às vezes, o problema não está no lixo que acabou de ser retirado, mas no cheiro que continua preso dentro da lixeira. Mas um ingrediente que muita gente já tem em casa pode ajudar a diminuir esse incômodo.

Deixar bicarbonato de sódio no fundo da lixeira durante a noite é uma prática simples que pode auxiliar no controle de odores e da umidade. O método funciona melhor quando o recipiente está limpo e seco.

Sacola plástica é usada na limpeza 1 de 5

Por que colocar bicarbonato no fundo da lixeira?

O bicarbonato de sódio pode interagir com alguns dos compostos responsáveis pelos odores desagradáveis.

Por ser uma substância alcalina, ele consegue neutralizar parte dos ácidos voláteis presentes no ambiente da lixeira, reduzindo a intensidade do cheiro em vez de simplesmente tentar escondê-lo com perfume.

O pó também pode absorver pequenas quantidades de umidade superficial, algo que pode ajudar quando há condensação ou algum resíduo líquido no fundo do recipiente.

Mas isso não significa que ele consiga resolver qualquer situação. Vazamentos maiores ou uma lixeira com muita sujeira precisam de limpeza.

Como fazer o truque em casa

O processo é bem simples e não exige uma grande quantidade de produto. Depois de retirar o saco de lixo, o ideal é limpar e secar completamente a lixeira. Só então o bicarbonato deve ser colocado no fundo.

A rotina indicada é:

Retire o saco de lixo

Limpe e seque o recipiente

Espalhe 1 ou 2 colheres de sopa de bicarbonato no fundo

Coloque um saco novo normalmente

Renove o bicarbonato quando fizer uma nova limpeza

Não é necessário colocar uma camada grossa. Uma pequena quantidade já é suficiente para a finalidade.

Se o saco tiver vazado e o bicarbonato ficar úmido, é necessário retirar o produto e lavar a lixeira antes de reaplicá-lo.

Por que deixar durante a noite?

A noite pode ser um momento interessante para fazer o procedimento porque a lixeira costuma ficar fechada por várias horas, sem novas trocas de saco ou movimentação.

Nesse período, o bicarbonato permanece em contato com o ar e com pequenas quantidades de umidade que eventualmente chegam ao fundo do recipiente.

O efeito tende a ser mais perceptível quando o saco acabou de ser trocado e a lixeira está limpa.

Por outro lado, se houver restos de carne, peixe, líquidos ou alimentos em decomposição, apenas colocar bicarbonato dificilmente será suficiente para controlar o odor.

Não misture bicarbonato com outros produtos

Apesar de ser uma prática simples, o bicarbonato não precisa ser combinado com outros produtos de limpeza.

A recomendação é utilizá-lo sozinho para essa finalidade. Misturar produtos de limpeza de forma improvisada pode provocar reações indesejadas.

Um cuidado importante é nunca combinar, por exemplo, água sanitária com vinagre, ácidos, amônia ou produtos de composição desconhecida, pois essas combinações podem liberar gases irritantes ou tóxicos.

O bicarbonato não substitui a limpeza

O truque pode ajudar a reduzir odores e controlar pequenas quantidades de umidade, especialmente quando a lixeira permanece fechada durante a noite.

Mas existe um detalhe importante: o bicarbonato funciona como complemento, não como substituto da higiene.