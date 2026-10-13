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Bife acebolado macio que desmancha na boca: aprenda o corte ideal e o truque para não emborrachar a carne

Veja como usar o fundo da frigideira para caramelizar a cebola

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:33

Bife acebolado Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O bife acebolado é um clássico do almoço brasileiro, mas qualquer descuido no tempo de cozimento pode fazer com que a carne fique dura e seca. Para conseguir aquela textura macia e o molho escuro cheio de sabor, é necessário apenas seguir alguns passos básicos.

Cortes econômicos como coxão mole, alcatra ou fraldinha cortados contra as fibras funcionam perfeitamente na chapa. O grande ponto está em fritar um ou dois bifes por vez em frigideira bem quente e, após retirá-los, usar um pingo de vinagre ou água para desgrudar a borda da carne junto com as rodelas de cebola.

Veja como fazer um bife acebolado e macio

 O bife acebolado é um clássico do almoço brasileiro, mas qualquer descuido no tempo de cozimento pode fazer com que a carne fique dura e seca. Para conseguir aquela textura macia e o molho escuro cheio de sabor, é necessário apenas seguir alguns passos básicos.  por Imagem gerada por inteligência artificial
 Cortes econômicos como coxão mole, alcatra ou fraldinha cortados contra as fibras funcionam perfeitamente na chapa. O grande ponto está em fritar um ou dois bifes por vez em frigideira bem quente e, após retirá-los, usar um pingo de vinagre ou água para desgrudar a borda da carne junto com as rodelas de cebola. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes: 500g de bifes de coxão mole ou alcatra com cerca de 1 dedo de espessura, 2 cebolas grandes cortadas em rodelas médias, 3 dentes de alho amassados, 2 colheres de sopa de manteiga ou azeite, 1 colher de sopa de vinagre ou molho inglês e Sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Tempere os bifes apenas com alho picado e pimenta minutos antes do preparo; reserve o sal para a hora exata da frigideira. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Modo de preparo: Esquente uma frigideira até começar a soltar uma fumacinha leve e coloque uma colher de azeite. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Salpique sal dos dois lados do bife e coloque na panela sem amontoar; sele por 2 minutos de um lado até formar uma crosta escura e vire por mais 1 minuto e meio. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Retire os bifes e coloque-os em uma travessa com tampa para manter o calor. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Na mesma frigideira suja de carne, derreta a manteiga em fogo médio, jogue as rodelas de cebola e refogue; pingue o vinagre para raspar a crostinha caramelizada do fundo da panela. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Modo de preparo: Assim que a cebola murchar e ficar dourada, coloque por cima dos bifes e sirva. por Imagem gerada por inteligência artificial
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 O bife acebolado é um clássico do almoço brasileiro, mas qualquer descuido no tempo de cozimento pode fazer com que a carne fique dura e seca. Para conseguir aquela textura macia e o molho escuro cheio de sabor, é necessário apenas seguir alguns passos básicos.  por Imagem gerada por inteligência artificial

Ingredientes

500g de bifes de coxão mole ou alcatra com cerca de 1 dedo de espessura

2 cebolas grandes cortadas em rodelas médias

3 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de manteiga ou azeite

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1 colher de sopa de vinagre ou molho inglês

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Tempere os bifes apenas com alho picado e pimenta minutos antes do preparo; reserve o sal para a hora exata da frigideira.

Esquente uma frigideira até começar a soltar uma fumacinha leve e coloque uma colher de azeite.

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Salpique sal dos dois lados do bife e coloque na panela sem amontoar; sele por 2 minutos de um lado até formar uma crosta escura e vire por mais 1 minuto e meio.

Retire os bifes e coloque-os em uma travessa com tampa para manter o calor.

Na mesma frigideira suja de carne, derreta a manteiga em fogo médio, jogue as rodelas de cebola e refogue; pingue o vinagre para raspar a crostinha caramelizada do fundo da panela.

Assim que a cebola murchar e ficar dourada, coloque por cima dos bifes e sirva.

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