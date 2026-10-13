Bife acebolado macio que desmancha na boca: aprenda o corte ideal e o truque para não emborrachar a carne

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:33
O bife acebolado é um clássico do almoço brasileiro, mas qualquer descuido no tempo de cozimento pode fazer com que a carne fique dura e seca. Para conseguir aquela textura macia e o molho escuro cheio de sabor, é necessário apenas seguir alguns passos básicos.
Cortes econômicos como coxão mole, alcatra ou fraldinha cortados contra as fibras funcionam perfeitamente na chapa. O grande ponto está em fritar um ou dois bifes por vez em frigideira bem quente e, após retirá-los, usar um pingo de vinagre ou água para desgrudar a borda da carne junto com as rodelas de cebola.
Veja como fazer um bife acebolado e macio
Ingredientes
500g de bifes de coxão mole ou alcatra com cerca de 1 dedo de espessura
2 cebolas grandes cortadas em rodelas médias
3 dentes de alho amassados
2 colheres de sopa de manteiga ou azeite
1 colher de sopa de vinagre ou molho inglês
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Tempere os bifes apenas com alho picado e pimenta minutos antes do preparo; reserve o sal para a hora exata da frigideira.
Esquente uma frigideira até começar a soltar uma fumacinha leve e coloque uma colher de azeite.
Salpique sal dos dois lados do bife e coloque na panela sem amontoar; sele por 2 minutos de um lado até formar uma crosta escura e vire por mais 1 minuto e meio.
Retire os bifes e coloque-os em uma travessa com tampa para manter o calor.
Na mesma frigideira suja de carne, derreta a manteiga em fogo médio, jogue as rodelas de cebola e refogue; pingue o vinagre para raspar a crostinha caramelizada do fundo da panela.
Assim que a cebola murchar e ficar dourada, coloque por cima dos bifes e sirva.