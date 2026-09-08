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Bife suculento fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Este clássico prato caseiro é simples de preparar e garante uma refeição cheia de sabor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:00

Bife à rolê ao molho de vinho (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Bife   Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

O tradicional bife de panela é uma escolha certeira para quem busca uma refeição cheia de sabor, combinando perfeitamente com arroz, feijão e acompanhamentos variados. O preparo começa reunindo os ingredientes e temperando as peças de carne com sal, pimenta, alho e um toque de vinagre para acentuar os sabores.

Veja como fazer um bife de panela para o almoço

O tradicional bife de panela é uma escolha certeira para quem busca uma refeição cheia de sabor, combinando perfeitamente com arroz, feijão e acompanhamentos variados. O preparo começa reunindo os ingredientes e temperando as peças de carne com sal, pimenta, alho e um toque de vinagre para acentuar os sabores. por Imagem: Angelika Heine | Shutterstock
Em uma panela bem quente com três colheres de sopa de óleo, sele os bifes em fogo alto até dourarem de leve, reservando-os em seguida. Logo após selar todas as peças, abaixe o fogo e monte camadas intercalando a carne com orégano, cebola, tomate e pimentão picados, criando a base perfeita para o cozimento. por Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock
Selagem: Doure os bifes temperados em óleo bem quente e reserve. por
Montagem: Em fogo baixo, faça camadas na panela alternando a carne com cebola, tomate, pimentão e orégano. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Cozimento: Adicione um pouco de água quente, tampe a panela e deixe cozinhar até a carne ficar macia e o caldo engrossar. Se necessário, pingue mais água durante o processo. por Imagem: rocharibeiro | Shutterstock
Finalização: Sirva quente e aproveite o molho temperado. por Imagem: Andrey Starostin | Shutterstocck
Para dar um toque especial, uma dica é adicionar uma colher de sopa de manteiga logo após desligar o fogo, garantindo um molho muito mais aveludado e brilhante para acompanhar o prato. por
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O tradicional bife de panela é uma escolha certeira para quem busca uma refeição cheia de sabor, combinando perfeitamente com arroz, feijão e acompanhamentos variados. O preparo começa reunindo os ingredientes e temperando as peças de carne com sal, pimenta, alho e um toque de vinagre para acentuar os sabores. por Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

Em uma panela bem quente com três colheres de sopa de óleo, sele os bifes em fogo alto até dourarem de leve, reservando-os em seguida. Logo após selar todas as peças, abaixe o fogo e monte camadas intercalando a carne com orégano, cebola, tomate e pimentão picados, criando a base perfeita para o cozimento.

  • Modo de preparo passo a passo

Selagem: Doure os bifes temperados em óleo bem quente e reserve.

Montagem: Em fogo baixo, faça camadas na panela alternando a carne com cebola, tomate, pimentão e orégano.

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Cozimento: Adicione um pouco de água quente, tampe a panela e deixe cozinhar até a carne ficar macia e o caldo engrossar. Se necessário, pingue mais água durante o processo.

Finalização: Sirva quente e aproveite o molho temperado.

Para dar um toque especial, uma dica é adicionar uma colher de sopa de manteiga logo após desligar o fogo, garantindo um molho muito mais aveludado e brilhante para acompanhar o prato.

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