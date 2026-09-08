Bife suculento fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:00
O tradicional bife de panela é uma escolha certeira para quem busca uma refeição cheia de sabor, combinando perfeitamente com arroz, feijão e acompanhamentos variados. O preparo começa reunindo os ingredientes e temperando as peças de carne com sal, pimenta, alho e um toque de vinagre para acentuar os sabores.
Veja como fazer um bife de panela para o almoço
Em uma panela bem quente com três colheres de sopa de óleo, sele os bifes em fogo alto até dourarem de leve, reservando-os em seguida. Logo após selar todas as peças, abaixe o fogo e monte camadas intercalando a carne com orégano, cebola, tomate e pimentão picados, criando a base perfeita para o cozimento.
Selagem: Doure os bifes temperados em óleo bem quente e reserve.
Montagem: Em fogo baixo, faça camadas na panela alternando a carne com cebola, tomate, pimentão e orégano.
Cozimento: Adicione um pouco de água quente, tampe a panela e deixe cozinhar até a carne ficar macia e o caldo engrossar. Se necessário, pingue mais água durante o processo.
Finalização: Sirva quente e aproveite o molho temperado.
Para dar um toque especial, uma dica é adicionar uma colher de sopa de manteiga logo após desligar o fogo, garantindo um molho muito mais aveludado e brilhante para acompanhar o prato.