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Bilionária à frente da L’Óreal Paris mora em casa simples, foca na literatura e se dedica a projetos sociais

Neta de Eugène Schueller, fundador da L’Oréal, Françoise é a segunda mulher mais rica do mundo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:30

Françoise Bettencourt Meyers
Françoise Bettencourt Meyers Crédito: Reprodução | YouTube

A L’Oréal segue expandindo seus negócios e, desta vez, voltou os olhos para a Índia, em mais um movimento estratégico no mercado da beleza.

Em junho de 2026, a gigante francesa anunciou um acordo para adquirir participação majoritária na Innovist, empresa indiana de produtos de cuidados com a pele e os cabelos que aposta em marcas digitais. A movimentação reforça a estratégia de expansão da companhia em um dos mercados de beleza que mais crescem no mundo.

Françoise Bettencourt Meyers

Bilionária Françoise Bettencourt Meyers por Reprodução | YouTube
Bilionária Françoise Bettencourt Meyers por Reprodução | YouTube
Bilionária Françoise Bettencourt Meyers por Reprodução | YouTube
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Bilionária Françoise Bettencourt Meyers por Reprodução | YouTube

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O negócio também chama atenção para a família Bettencourt Meyers, principal acionista da L’Oréal. Segundo o relatório anual da companhia, Françoise Bettencourt Meyers e seus familiares detinham 34,79% do capital da empresa em 31 de dezembro de 2025.

Neta de Eugène Schueller, fundador da L’Oréal, Françoise é a segunda mulher mais rica do mundo, segundo o ranking de bilionários da Forbes de 2026. Com uma fortuna estimada em US$ 100 bilhões, a empresária mantém um estilo de vida reservado, distante do glamour frequentemente associado ao universo da alta sociedade.

A herdeira vive em uma residência contemporânea de dois andares, com grandes janelas, em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, repercutida pelo espanhol El País, ela destacou que não mora em uma mansão, apesar de sua fortuna bilionária.

Longe dos holofotes, Françoise também cultiva interesses intelectuais e artísticos. A empresária é autora de livros sobre mitologia grega e estudos bíblicos, entre eles Os deuses gregos e Um olhar para a Bíblia, publicado em cinco volumes em 2008. A música também ocupa espaço importante em sua rotina: ela é pianista e costuma passar várias horas do dia tocando o instrumento.

Diferentemente da mãe, Liliane Bettencourt, frequentemente associada ao universo do luxo e da alta sociedade francesa, Françoise mantém uma postura discreta. Em entrevista ao El País, chegou a destacar que não costuma usar joias e que prefere uma vida longe da ostentação.

Liliane Bettencourt, mãe de Françoise
Liliane Bettencourt, mãe de Françoise Crédito: Roger-Viollet/Rex/Shutterstock

Além dos negócios, a empresária dedica parte de seu tempo à filantropia. Ela é fundadora e presidente da Fondation Bettencourt Schueller, instituição familiar que apoia iniciativas nas áreas de artes, ciências da vida e solidariedade.

Entre as contribuições da família está a doação de 100 milhões de euros para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris, após o incêndio de 2019. A iniciativa foi anunciada pela fundação e pela família Bettencourt Meyers, enquanto a L’Oréal também destinou outros 100 milhões de euros ao projeto.

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