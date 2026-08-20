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Bilionária brasileira, cofundadora do Nubank cuida de 4 filhos, é ativa nas redes sociais e tem vida disciplinada

Cristina Junqueira é a quarta mulher mais rica, com uma fortuna de R$ 8,61 bilhões

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:30

Cristina Junqueira Crédito: Reprodução | Intagram

Quem vê Cristina Junqueira como uma das mulheres mais bem sucedidas do Brasil, não imagina o quanto a empresária teve que batalhar em meio a um mercado dominado por homens para conquistar seu lugar.

Hoje no Brasil, Cristina é a quarta mulher mais rica, com uma fortuna de R$ 8,61 bilhões e alcançou o status de bilionária após estrear na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021, com uma avaliação superior a US$ 50 bilhões, equivalente a R$ 276 bilhões. A empresária tem uma rotina disciplinada e meticulosamente organizada.

Cristina Junqueira 1 de 10

Cristina mantém uma rotina de boa performance baseada na disciplina, organização e priorização de atividades, algumas vezes reorganizando sua agenda a cada seis meses, como forma de otimizar tempo.

Em novembro de 2024, a empresária anunciou o nascimento do seu quarto filho, Leo. Antes dele, ela já tinha três filhas, conhecidas como “três princesas” (Alice, Bella e Anna). Cristina é casada com Rubens Pereira, executivo da Gerdau, com quem está desde 2006.

A empresária equilibra a liderança no banco com o tempo em família, trabalhando até o final da tarde, antes de focar na rotina das filhas. Além de delegar tarefas domésticas, segundo a Forbes. Outro feito na carreira da empresária é que ela é a primeira mulher a se tornar bilionária por causa de uma fintech no Brasil.

Formada em engenharia de produção pela USP e com MBA na Kellogg School of Management, ela iniciou o mercado financeira tradicional antes de cofundar o banco em 2013, visando combater a burocracia bancária, tornando-se uma das principais lideranças femininas no setor da tecnologia e finanças no Brasil.

Nascida em Ribeirão Preto, Cristina trabalhou no Unibanco e foi consultora do Boston Consulting Group (BCG), liderou iniciativas de cartões do Itaú Unibanco. Insatisfeita com o sistema bancário tradicional, uniu-se a David Vélez e Edward Wible e cofundou o Nubank, focando em tecnologia e experiência do cliente.

A ideia para a fundação do banco surgiram a partir das experiências vividas por David Vélez com o sistema bancário brasileiro, especialmente a dificuldade que enfrentou ao tentar abrir uma conta e episódios de burocracia, como o acesso pela porta giratória de uma agência.

A partir dessa percepção, David Velez fundou o Nubank e posteriormente convidou outros dois executivos para se juntarem ao projeto como cofundadores: Cris Junqueira, pelo conhecimento dela do mercado brasileiro e do setor, além do Edward Wible.