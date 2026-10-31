RICAÇA

Bilionária brasileira construiu carreira própria, tem empresa de arquitetura e teve casamento de luxo com show de Preta Gil

Empresária é uma das maiores acionistas individuais da companhia, mas não ocupa cargo executivo nem assento no conselho de administração

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:30

Em 2012, bilionária se casou com Marcelo Consonni Gomes Crédito: Rudi Bodanese/Divulgação/ND

Mariana Voigt Schwartz Gomes faz parte de uma das famílias mais ricas do Brasil, mas construiu uma trajetória profissional fora dos negócios da companhia fundada por seu avô. Designer de interiores e dona de um escritório de arquitetura em Florianópolis, ela também chama atenção pela fortuna bilionária e pelo casamento luxuoso realizado em 2012, que contou com apresentação da cantora Preta Gil.

Com patrimônio estimado em US$ 1,6 bilhão, segundo o perfil da revista Forbes consultado em outubro de 2026, Mariana está entre os nomes ligados à família Voigt, herdeira da WEG, multinacional brasileira que atua na fabricação de motores elétricos, equipamentos industriais e soluções de energia.

Mariana Voigt Schwartz Gomes 1 de 11

A empresária é uma das maiores acionistas individuais da companhia, mas não ocupa cargo executivo nem assento no conselho de administração. Em vez de trabalhar diretamente na gestão da multinacional, ela desenvolve atividades no setor de arquitetura e decoração.

Bilionária tem negócio próprio na área de arquitetura

Formada em arquitetura, Mariana é fundadora do StudioM, escritório especializado em arquitetura e interiores com sede em Florianópolis, Santa Catarina.

O trabalho da empresa inclui projetos de arquitetura e design de ambientes. O escritório participou da CasaCor Santa Catarina em 2024 e recebeu o Prêmio Regional NCD 2026, reconhecimento do Núcleo Catarinense de Decoração, conforme informações divulgadas pelo próprio escritório.

A atuação profissional de Mariana é diferente da de outros integrantes da família, que também possuem participações acionárias na WEG. Apesar de ter uma parcela importante da empresa, ela não ocupa posições de comando na multinacional.

Família é uma das mais ricas do Brasil

A fortuna de Mariana tem origem na participação herdada na WEG, companhia fundada em 1961, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.

Werner Ricardo Voigt era avô de Mariana e um dos responsáveis pela construção da multinacional, que se tornou referência internacional na fabricação de equipamentos elétricos e soluções industriais.

A família Voigt reúne diferentes herdeiros entre os nomes mais ricos do país. Entre eles estão Dora Voigt de Assis e Lívia Voigt de Assis, além de Anne Werninghaus, descendente de outro cofundador da companhia.

Casamento luxuoso teve show de Preta Gil

Fora do universo empresarial, Mariana também ganhou destaque por um casamento que reuniu integrantes da alta sociedade catarinense.

Em 2012, ela se casou com Marcelo Consonni Gomes em uma celebração realizada no Primavera Garden Center. A estrutura foi dividida em ambientes destinados à cerimônia religiosa e à recepção dos convidados.

A festa contou com apresentação da cantora Preta Gil, conhecida por sucessos como Sinais de Fogo. A preparação da noiva também recebeu atenção especial: o cabelo ficou sob os cuidados do coiffeur João Costa, do salão Young Hair, enquanto os acessórios incluíram uma tiara e brincos de ouro branco cravejados de brilhantes, criados pela designer Bibiana Paranhos.