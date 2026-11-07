SUPERAÇÃO

Bilionária brasileira de 94 anos começou do zero e ajudou a construir gigante do agronegócio

Lucia Borges Maggi é cofundadora da Amaggi, empresa que nasceu no Paraná e expandiu seus negócios para o mercado internacional

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:30

Lucia Borges Maggi Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Aos 94 anos, Lucia Borges Maggi é um dos nomes por trás de uma das maiores empresas brasileiras do agronegócio. Considerada uma empresária self-made pela Forbes — classificação atribuída a quem construiu a própria fortuna por meio dos negócios —, ela começou sua trajetória empresarial ao lado do marido, André Maggi, com a criação da Sementes Maggi, em 1977.

Nascida em Lajeadinho, no Rio Grande do Sul, Lucia é cofundadora da Amaggi, companhia que atua em diferentes áreas da cadeia de grãos e fibras. Na lista de bilionários brasileiros da Forbes de 2025, a empresária apareceu com patrimônio estimado em R$ 6,6 bilhões, aos 92 anos. Na ocasião, figurava entre as mulheres mais ricas do país.

Lucia Borges Maggi 1 de 11

A trajetória da família começou em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, onde foi inaugurada a primeira unidade da empresa. Dois anos depois, em 1979, o grupo iniciou suas atividades em Mato Grosso, com a aquisição de uma fazenda em Itiquira. A expansão dos negócios transformou a companhia em uma referência nacional no setor.

Da Sementes Maggi à Amaggi

A empresa foi fundada por Lucia e André Maggi como Sementes Maggi. Ao longo dos anos, o negócio familiar ampliou sua atuação para além da produção agrícola, incorporando atividades de comercialização de commodities, logística, navegação e energia.

André, que ficou conhecido como “Rei da Soja”, morreu em 22 de abril de 2001, aos 74 anos. O casal teve cinco filhos: Blairo, Marli, Fátima, Rosângela e Vera. Depois da morte do marido, Lucia permaneceu ligada à trajetória da companhia, que passou a ser conduzida também pelas gerações seguintes da família.

A Forbes informa que Lucia transferiu sua participação na empresa para o filho Blairo e dois genros em 2023. Na edição de 2026 do ranking, a publicação reuniu a fortuna da família no nome de Blairo Maggi.

Onde Lucia Maggi mora?

A empresária tem residência em Rondonópolis, no Mato Grosso, segundo o perfil publicado pela Forbes. A cidade tem relação direta com a história da companhia: em 1984, a sede da empresa foi transferida para o município. Atualmente, a sede da Amaggi fica em Cuiabá.

A atuação internacional da Amaggi

Com o crescimento da empresa, a atuação da família Maggi ultrapassou as fronteiras brasileiras. Atualmente, a Amaggi mantém presença em países como China, Argentina, Paraguai, Holanda, Noruega, Suíça e Singapura.

A companhia concentra suas atividades em quatro grandes áreas: commodities, com a comercialização de grãos; agro, voltada à produção agrícola; logística e operações, que incluem estruturas de transporte e navegação; e energia.