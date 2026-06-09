SAIBA HISTÓRIA

Bilionária brasileira é apaixonada pela artes, tem participação em 5 empresas e é herdeira de império multinacional

Neide Helena de Moraes hoje ocupa o posto de 6ª lugar como mulher mais rica do Brasil

Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:30

Neide Helena de Moraes Crédito: Reprodução

Discreta, mas uma das mulheres mais ricas do Brasil. Neide Helena de Moraes ocupa hoje o 6ª lugar como mulher mais rica do país, segundo a revista Forbes. com uma fortuna estimada em R$ 8,4 bilhões.

Uma das herdeiras do Grupo Votorantim, um dos que mais cresce no Brasil, Neide Helena de Moraes também estendeu seus estudos e conhecimentos além da empresa familiar.

Neide Helena de Moraes 1 de 3

Ela é formada em Bacharel em Artes/Ciências, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sendo assim, cultivando o afeto pelo que envolva esse universo. Além disso, a empresária tem participação em 5 empresas nos estados de São Paulo e Espírito Santo, segundo o Portal da Transparência, conforme apuração da Suno.