Bilionária brasileira é apaixonada pela artes, tem participação em 5 empresas e é herdeira de império multinacional

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Felipe Sena
Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:30
Discreta, mas uma das mulheres mais ricas do Brasil. Neide Helena de Moraes ocupa hoje o 6ª lugar como mulher mais rica do país, segundo a revista Forbes. com uma fortuna estimada em R$ 8,4 bilhões.
Uma das herdeiras do Grupo Votorantim, um dos que mais cresce no Brasil, Neide Helena de Moraes também estendeu seus estudos e conhecimentos além da empresa familiar.
Neide Helena de Moraes
Ela é formada em Bacharel em Artes/Ciências, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sendo assim, cultivando o afeto pelo que envolva esse universo. Além disso, a empresária tem participação em 5 empresas nos estados de São Paulo e Espírito Santo, segundo o Portal da Transparência, conforme apuração da Suno.
O Grupo Votorantim é um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com mais de um século de história. Sua trajetória teve início em 1918, quando o empresário portugues Antônio Pereira Inácio assumiu o controle de uma antiga fábrica de tecidos falida na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo.