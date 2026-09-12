TRAJETÓRIA

Bilionária brasileira é herdeira de uma das maiores empresas do país, se dedicou a AACD e aprendeu a cuidar do patrimônio desde os 5 anos

Regina Helena Velloso é um dos nomes mais conhecidos da filantropia do país e é herdeira de uma das maiores multinacionais do país

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00

Regina Helena Velloso é um dos principais nomes da filantropia no Brasil Crédito: Evandro Macedo | Grupo Lide

Regina Helena Velloso é uma das filhas Maria Helena Moraes Scripilliti, a segunda mais rica do Brasil hoje, segundo a Forbes, e de Clóvis Ermírio Moraes Scripilliti, que atuou como vice-presidente do Grupo Votorantim.

Um dos principais nomes na filantropia hoje no Brasil, Regina, que presidiu o conselho da Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD), entre 2015 e 2018, está na 12 posição da lista da Forbes, com uma fortuna estimada em R$ 5,4 bilhões.

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Hoje Regina atua na governança familiar, sendo presidente do Conselho de Família Votorantim, que define as diretrizes para a Hejoassum a holding controladora.

A ricaça teve um papel fundamental na AACD. Em entrevista ao Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), a herdeira ressaltou o privilégio de trabalhar com filantropia no Brasil e aconselhou as pessoas que têm o mesmo desejo.

“É um trabalho que você pode transpirar todos os dias pela sua família. Façam coisas que façam a diferença, eu sempre faço isso pelos meus filhos, não posso interferir na vida de vocês, nem quero. Façam coisas que façam a diferença, mesmo que seja na casa de vocês, na residência de vocês”, disse.

Em outro evento, no Seminário LIDE, em São Paulo, a empresária revelou que para a continuidade dos negócios da família, ela e os irmãos começaram a trabalhar na sucessão familiar aos cinco anos de idade.

"Começamos a trabalhar a sucessão familiar aos cinco anos de idade. O que a gente quer é a integração, que as crianças aprendam a conviver, pois já é um passo para no futuro trabalharem juntas", disse ao Portal Terra. Hoje Regina Helena atua para preservação do patrimônio familiar e na frente de negócios importantes para a Votorantim.

Os pais de Regina foram responsáveis por expandir a Votorantim, uma das maiores empresas multinacionais no Nordeste. Também conhecida como Grupo Votorantim, a empresa é uma das maiores holdings de investimentos do Brasil, atuando com um conglomerado de capital fechado com mais de 100 anos de história.