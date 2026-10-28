HERDEIRA

Bilionária brasileira é viúva de magnata colombiano, tem vida discreta e mãe de integrante da realeza

Nascida em São Paulo, Vera é viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., filho do empresário colombiano Julio Mario Santo Domingo

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:00

Vera Rechulski Santo Domingo Crédito: Reprodução

Com uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão, cerca de R$ 6,7 bilhões, Vera Rechulski Santo Domingo está entre as brasileiras bilionárias listadas pela revista Forbes.

Viúva de um herdeiro do império cervejeiro da família Santo Domingo, ela mantém participação nos negócios familiares, que incluem ações de uma das maiores empresas de bebidas do mundo e investimentos ligados ao mercado de vinhos.

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Nascida em São Paulo, Vera é viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., filho do empresário colombiano Julio Mario Santo Domingo. Após a morte do marido, em 2009, ela permaneceu ligada ao patrimônio da família, construído principalmente a partir de negócios no setor de bebidas.

Segundo a Forbes, Vera controla cerca de 11% da holding da família Santo Domingo, sediada em Luxemburgo. Por meio dessa estrutura, ela detém participação na Anheuser-Busch InBev (AB InBev), companhia global de bebidas que reúne marcas de cerveja conhecidas internacionalmente.

A empresária vive nas Bermudas, segundo o perfil publicado pela Forbes em 2026, e mantém uma trajetória discreta em comparação com outros integrantes da família.

Ligação com a família real de Mônaco

Além da fortuna bilionária, Vera tem uma ligação familiar com a realeza de Mônaco. Ela é mãe de Tatiana Casiraghi, nascida Tatiana Santo Domingo, que se casou com Andrea Casiraghi, filho da princesa Caroline de Mônaco e sobrinho do príncipe Albert II.

Tatiana também integra o círculo da alta sociedade internacional. Criada entre cidades europeias, ela desenvolveu atividades ligadas à moda e ganhou projeção pública por sua relação com a família principesca monegasca.

O casamento aproximou ainda mais os Santo Domingo de uma das famílias reais mais conhecidas da Europa, cuja história está associada ao principado de Mônaco.

Família também tem participação em vinícola francesa

Embora a maior parte da fortuna de Vera esteja relacionada aos negócios de bebidas, os investimentos da família não se limitam à cerveja. Os Santo Domingo também possuem participação na Château Pétrus, vinícola localizada na região de Bordeaux, na França, conhecida pela produção de vinhos de alto valor no mercado internacional.

A participação na propriedade é compartilhada no contexto dos investimentos familiares. Não há, nas fontes consultadas, confirmação de que Vera administre diretamente a vinícola ou conduza pessoalmente negócios no setor.

O portfólio familiar inclui ainda participações em empresas como Keurig Dr Pepper e Kraft Heinz, além de negócios privados na Colômbia.

Herança de um império colombiano

O patrimônio da família Santo Domingo foi construído ao longo de décadas, com destaque para o setor cervejeiro. Julio Mario Santo Domingo, patriarca da família, consolidou a presença do grupo nos negócios de bebidas e deixou uma herança empresarial que continua ligada a grandes companhias internacionais.

Vera e seus filhos, Tatiana Casiraghi e Julio Mario Santo Domingo III, possuem participações na estrutura de investimentos familiar. Segundo a Forbes, os dois filhos também detêm fatias menores da holding.