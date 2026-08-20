Bilionária brasileira, fundadora do Nubank cuida de 4 filhos, é ativa nas redes sociais e tem vida disciplinada

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Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:30
Quem vê Cristina Junqueira como uma das mulheres mais bem sucedidas do Brasil, não imagina o quanto a empresária teve que batalhar em meio a um mercado dominado por homens para conquistar seu lugar.
Hoje no Brasil, Cristina é a quarta mulher mais rica, com uma fortuna de R$ 8,61 bilhões e alcançou o status de bilionária após estrear na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021, com uma avaliação superior a US$ 50 bilhões, equivalente a R$ 276 bilhões. A empresária tem uma rotina disciplinada e meticulosamente organizada.
Cristina Junqueira
Cristina mantém uma rotina de boa performance baseada na disciplina, organização e priorização de atividades, algumas vezes reorganizando sua agenda a cada seis meses, como forma de otimizar sua rotina.
Em novembro de 2024, a empresária anunciou o nascimento do seu quarto filho, Leo. Antes dele, ela já tinha três filhas, conhecidas como “três princesas” (Alice, Bella e Anna). Cristina é casada com Rubens Pereira, executivo da Gerdau, com quem está desde 2006.
A empresária equilibra a liderança no banco com o tempo em família, trabalhando até o final da tarde, antes de focar na rotina das filhas. Além de delegar tarefas domésticas, segundo a Forbes. Outro feito na carreira da empresária é que ela é a primeira mulher a se tornar bilionária por causa de uma fintech no Brasil.
Formada em engenharia de produção pela USP e com MBA na Kellogg School of Management, ela iniciou o mercado financeira tradicional antes de co fundar o banco em 2013, visando combater a burocracia bancária, tornando-se uma das principais lideranças femininas no setor da tecnologia e finanças no Brasil.
Cristina tem perfil ativo nas redes sociais, com mais de 700 mil seguidores e compartilha conteúdos interativos. A empresária participou de mesa cast, palestras e compartilha registros sobre sua trajetória nas redes sociais.
Nascida em Ribeirão Preto, Cristina trabalhou no Unibanco e foi consultora do Boston Consulting Group (BCG), liderou iniciativas de cartões do Itaú Unibanco. Insatisfeita com o sistema bancário tradicional, uniu-se a David Vélez e Edward Wible para criar o Nubank, focando em tecnologia e experiência do cliente.
Assumiu como diretora presidente (CEO) do Nubank no Brasil em 2021 e hoje é Chief Growth Officer (CGO). Se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil após o IPO do banco em 2021, figurando capas da Forbes e destacando-se como liderança feminina no setor financeiro.