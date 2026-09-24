TRAJETÓRIA

Bilionária brasileira prefere viver do próprio dinheiro, tem empresa de arquitetura e teve casamento de luxo com show de Preta Gil

Mariana Voigt Schwartz Gomes faz parte de lista de mulheres ricas da mesma família

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:30

Mariana Voigt Schwartz Gomes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A família Voigt viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. Os herdeiros da WEG, empresa multinacional brasileira e líder global na fabricação de equipamentos elétricos, automação industrial, tintas e soluções de energia, é uma das mais ricas e importantes do Brasil.

Os herdeiros, em sua maioria, mulheres que ganharam os holofotes, são Dora Voigt Schwartz, Lívia Voigt, Anne Werninghaus e Mariana Voigt Schwartz Gomes.

Mariana Voigt Schwartz Gomes 1 de 11

Mariana é a 4ª colocada na lista da Forbes com uma fortuna estimada em R$ 8,3 bilhões. Todos seguiram destinos diferentes. Apesar de ter ações na empresa da família, Mariana, por exemplo, não se restringiu a viver apenas de investimentos da multinacional, mas de investir no próprio negócio.

Mariana é fundadora e dona da StudioM, empresa de arquitetura e interiores. A empresa fez parte do Elenco CasaCor SC 2024 e venceu o Prêmio Regional NCD 2026.

Mariana Voigt com funcionários da empresa Crédito: Reprodução | Instagram

Apesar de herdeira, hoje Mariana não ocupa um assento no conselho administrativo nem qualquer cargo executivo na WEG. Ela trabalha como designer de interiores da empresa localizada em Florianópolis (SC).

Mariana trabalha como designer de interiores Crédito: Reprodução | Instagram

Mariana se casou em 2012 com Marcelo Consoni Gomes. A união de Mariana e do empresário Marcelo Consonni Gomes reuniu a alta sociedade catarinense. As famílias tradicionais marcaram presença na celebração requintada, que teve como palco o Primavera Garden Center, dividido em espaços especiais para a cerimônia religiosa e recepção dos convidados.

A cerimônia teve até mesmo show da cantora Preta Gil, que canta “Sinais de Fogo”. A noiva foi cuidada pelo coiffeur João Costa, do salão Young Hair, e assessorada por ele durante a festa.