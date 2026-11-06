TRAJETÓRIA

Bilionário brasileiro começou com clínica de exames e construiu fortuna com maior rede de hospitais

Jorge Moll Filho fundou a Rede D'Or após começar no ramo de diagnósticos médicos e hoje está entre os brasileiros mais ricos do país

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:30

Jorge Moll Filho, fundador e presidente do conselho de administração do grupo Rede D’Or Crédito: Reprodução | YouTube

Diferentemente de empresários que construíram patrimônio com tecnologia, indústria ou mercado financeiro, Jorge Neval Moll Filho fez fortuna no setor de saúde. Médico cardiologista e fundador da Rede D'Or, o empresário começou a empreender em 1977, com uma empresa de diagnósticos médicos, e transformou o negócio em um dos maiores grupos hospitalares privados do Brasil. Segundo a revista Forbes, ele acumula patrimônio estimado em R$ 19,5 bilhões e ocupa a 21ª posição entre os brasileiros mais ricos em 2026.

Nascido no Rio de Janeiro, Moll construiu sua trajetória profissional inicialmente na medicina. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especializou-se em cardiologia e também estudou neurocirurgia. Segundo o InvestNews, a escolha pela carreira médica aconteceu por insistência do pai, embora ele tivesse interesse inicial pelo mercado financeiro.

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Como Jorge Moll começou a construir sua fortuna?

A trajetória empresarial de Moll começou em 1977, quando criou o Grupo Labs ao lado da então esposa, Alice Junqueira Moll, também médica. O primeiro empreendimento foi a Cardiolab, clínica especializada em exames e diagnósticos cardiológicos.

Na época, o empresário identificou oportunidades no mercado de exames médicos e investiu na expansão dos serviços. O grupo passou a atender diferentes necessidades de diagnóstico, ampliando sua presença no Rio de Janeiro.

Com o crescimento da empresa, Moll decidiu diversificar os negócios e entrar no segmento hospitalar. Uma das oportunidades surgiu com a possibilidade de transformar um empreendimento hoteleiro em uma unidade de saúde. A iniciativa deu origem ao Hospital Barra D'Or, que marcou o início da expansão hospitalar do grupo.

A partir daí, o empresário passou a investir na construção e aquisição de unidades, ampliando a presença da companhia em diferentes regiões do país.

Expansão da Rede D'Or e entrada na bolsa

Ao longo dos anos, a Rede D'Or cresceu por meio da abertura de hospitais e da aquisição de outras empresas do setor. Entre os movimentos importantes esteve a incorporação da rede São Luiz, que ampliou a presença do grupo em São Paulo.

Outro marco aconteceu em 2020, quando a companhia realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores brasileira, a B3. A operação movimentou aproximadamente R$ 11,3 bilhões e consolidou a presença da empresa no mercado de capitais.

Atualmente, Jorge Moll Filho é o principal acionista individual da Rede D'Or e preside o conselho de administração. A companhia reúne hospitais próprios e clínicas especializadas, incluindo unidades da Oncologia D'Or.

Segundo a Forbes, o patrimônio do empresário está diretamente relacionado à participação na rede hospitalar, que também tem seus cinco filhos e a ex-esposa Alice Junqueira Moll entre os acionistas.

Família e investimentos em pesquisa médica

Jorge Moll Filho tem cinco filhos com Alice Junqueira Moll: Jorge Neval Moll Neto, Renata Moll Bernardes, André Francisco Moll, Pedro Moll e Paulo Moll. A família também participa dos negócios da Rede D'Or, com diferentes integrantes ligados à estrutura acionária e à administração da companhia.

Além da atividade hospitalar, o grupo mantém investimentos em pesquisa e formação médica por meio do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), instituição dedicada à produção científica, à inovação e à educação na área da saúde.

A iniciativa integra a atuação do grupo no desenvolvimento de pesquisas e na formação de profissionais, aproximando a atividade empresarial de projetos científicos e educacionais.