TRAJETÓRIA

Bilionário brasileiro conseguiu emprego por anúncio de jornal e se tornou um dos homens mais ricos do país

Presidente do conselho e acionista controlador do BTG Pactual, empresário tem patrimônio estimado em R$ 66,1 bilhões

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:30

André Esteves conseguiu ascender em empresa e se tornou um dos homens mais importantes do mercado financeiro Crédito: Luiz Prado | LUZ

André Esteves, de 58 anos, construiu uma carreira que o levou de um emprego na área de tecnologia ao comando de um dos principais bancos de investimento da América Latina. Presidente do conselho e acionista controlador do BTG Pactual, o empresário tem patrimônio estimado em R$ 66,1 bilhões, segundo a revista Forbes, e também participa de iniciativas voltadas à educação, ao meio ambiente e à saúde.

Nascido no Rio de Janeiro, Esteves começou a trajetória no mercado financeiro em 1989, quando ainda estudava na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na época, ele encontrou em um anúncio de jornal uma oportunidade para trabalhar como programador no banco Pactual. A vaga marcou o início de uma ascensão que o transformaria em um dos nomes mais influentes do setor financeiro brasileiro.

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Anúncio de jornal mudou a trajetória do empresário

Antes de chegar ao topo do mercado financeiro, Esteves cresceu na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, ele foi criado pela mãe, professora, e pela avó, manicure, em uma família de classe média.

O empresário ingressou na UFRJ, onde estudou Ciência da Computação e Matemática. Durante a faculdade, começou a trabalhar na área de tecnologia e encontrou no Pactual a oportunidade de ingressar no mercado financeiro.

A contratação aconteceu em 1989, quando o banco procurava jovens profissionais por meio de um anúncio publicado na imprensa. Esteves começou como programador de sistemas, mas logo passou a se destacar no ambiente de investimentos.

A cultura de meritocracia da instituição permitia que profissionais com bom desempenho comprassem participações no negócio e se tornassem sócios. Em 1993, aos 24 anos, Esteves alcançou essa posição.

De acordo com a Gazeta do Povo, o então jovem profissional ganhou espaço ao estudar detalhadamente as regras do mercado e identificar oportunidades de negócio. Em 1999, participou do movimento de sócios que assumiu o controle do Pactual em meio a dificuldades enfrentadas pelo então dirigente Luiz Cezar Fernandes.

Venda do Pactual e criação do BTG

Em 2006, o Pactual foi vendido ao grupo suíço UBS por US$ 3,1 bilhões. Depois de atuar no UBS, Esteves deixou a instituição em 2008 e fundou a BTG Investments. No ano seguinte, o grupo recomprou o Pactual, dando origem ao BTG Pactual.

Atualmente, Esteves é presidente do conselho, sócio sênior e acionista controlador do banco, que tem atuação em áreas como investimentos, gestão de recursos e serviços financeiros.

O desempenho da instituição também tem impacto direto no patrimônio do empresário. Em setembro de 2026, a Forbes Brasil estimou sua fortuna em R$ 66,1 bilhões, colocando-o na quarta posição entre os brasileiros mais ricos da lista daquele ano.

Bilionário também apoia projetos sociais

Além da atuação no mercado financeiro, Esteves participa de iniciativas filantrópicas. Segundo o perfil institucional divulgado pelo BTG Pactual, ele integra os conselhos da Conservation International, organização voltada à conservação ambiental, do Inteli e do Council on Foreign Relations.

O banqueiro também é cofundador e patrocinador do Inteli, instituição de ensino superior sem fins lucrativos. De acordo com o banco, suas contribuições incluem projetos relacionados à educação, à saúde e à preservação do meio ambiente.