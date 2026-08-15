CONHEÇA TRAJETÓRIA

Bilionário brasileiro é herdeiro de banco, mas escolheu o cinema, dirigiu filme premiado e vive da cultura

Saiba detalhes da trajetória de Walter Salles, diretor de ‘Ainda Estou Aqui’

Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:30

Walter Salles Crédito: Reprodução (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Hoje no Brasil, a família Moreira Salles é uma das mais ricas. Dona de um império que advém de um dos bancos mais importantes do Brasil, o banco Itaú, a família foi se alinhando à cultura brasileira ao longo dos anos, sobretudo por causa de Fernanda Moreira Salles, um dos acionistas do Itaú, além de escritor, editor e poeta.

Quem também faz parte dessa importante família é Walter Salles, diretor e produtor brasileiro. Figura importante do Cinema de Retomada no Brasil, Salles é amplamente considerado um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos.

Walter Salles 1 de 7

Salles não chama atenção apenas por sua trajetória, mas por uma fortuna bilionária. O diretor tem uma fortuna estimada em cerca de US$ 4,2 bilhões US$ 4,5 bilhões (aproximadamente R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões), segundo a Forbes. Ele é o terceiro diretor de cinema mais rico do mundo, atrás apenas de Steven Spielberg e George Lucas.

Em sua vida, “Ainda Estou Aqui” coroa a trajetória de Walter Salles ao unir a sensibilidade sobre a memória nacional, o foco em dramas familiares profundos e o reconhecimento histórico com a conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Como um dos diretores mais importantes do mundo, Walter Salles liderou a retomada do cinema brasileiro nos anos 1990 e conquistou grande reconhecimento internacional com obras marcadas por temas sociais, dramas humanos e road movies.

Walter Salles estudou na Universidade do Sul da California e fundou a VideoFilmes como seu irmão João Moreira Salles, e em 1991 fez seu primeiro filme de ficção de maior projeção internacional, “A Grande Arte”. Em 1995, codirigiu com Daniela Thomas “Terra Estrangeira” que virou um clássico cult da retomada do cinema nacional.

O reconhecimento global do diretor veio com Central do Brasil (1998), obra-prima estrelada por Fernanda Montenegro, que rendeu indicações históricas ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, e prêmios como o Urso de Ouro em Berlim.

Em 2001, dirigiu “Abril Despedaçado”, drama sensível ambientado no interior do Nordeste, indicado a prêmios internacionais de peso. Já em 2004, dirigiu a cinebiografia “Diários de Motocicleta”, que garantiu indicações ao Oscar e ao BAFTA.

Walter Salles é irmão de João Moreira Salles, Fernando Moreira Salles e Pedro Moreira Salles. Todos são filhos do diplomata e banqueiro Walther Moreira Salles.