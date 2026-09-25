CONFIRA HISTÓRIA

Bilionário brasileiro é herdeiro, mas prefere viver do próprio dinheiro, é DJ teve casamento de luxo com show de Jota Quest

Eduardo Schwartz é um dos principais nome na discotecagem hoje no Brasil

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:30

Eduardo Schwartz Crédito: Reprodução | Instagram

Hoje no Brasil, a família Voigt, detentora da empresa multinacional brasileira WEG, líder global na fabricação de equipamentos elétricos, automação industrial, tintas e soluções de energia, é uma das mais ricas do Brasil, e tem uma lista extensa de bilionários. Entre eles, Eduardo Schwartz.

O patrimônio do herdeiro brasileiro é estimado em US$ 1,7 bilhão (aproximadamente R$ 8,3 bilhões). No entanto, Eduardo não vive apenas da rentabilidade financeira da empresa, mas é DJ, e se consolidou como um dos principais nomes da discotecagem no Brasil.

Eduardo Schwartz 1 de 11

A WEG foi cofundada pelo avô de Eduardo, Werner Ricardo Voigt, juntamente com os falecidos Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, que também foram bilionários.

Conhecido como Edu Schwartz, o bilionário concilia a condição de herdeiro de uma das famílias ligadas à WEG, gigante catarinense do setor de equipamentos elétricos, com uma carreira construída na música eletrônica. Nascido em Jaraguá do Sul e radicado em Florianópolis, começou a se apresentar como DJ em 2005 e passou a investir na produção cultural.

A relação com a música eletrônica ganhou força a partir do Warung Beach Club, em Santa Catarina, onde Schwartz passou anos frequentando as pistas antes de chegar à cabine. O DJ passou a integrar a programação do clube e se tornou residente, construindo uma trajetória associada a vertentes como Organic House, Deep House e Downtempo. Ao longo da carreira, também lançou produções por diferentes selos especializados em música eletrônica.

Em 2020, durante a pandemia, Schwartz ampliou a atuação no setor ao criar, ao lado do produtor AWKA, a Words Not Enough, gravadora voltada principalmente ao Organic House e a sonoridades de atmosfera mais orgânica e melódica. O selo passou a reunir artistas brasileiros e estrangeiros e também se tornou uma plataforma para os próprios trabalhos de Schwartz. Entre os lançamentos mais recentes do DJ está o EP Jump or Swim, lançado em 2025 em parceria com Anonimat.

Em maio deste ano, Edu se casou com Annelise Nunes, numa celebração marcada por estética clássica e romântica, em meio a um cenário cercado por jardins e estruturas envidraçadas. A noiva usou um vestido branco de corte minimalista, acompanhado de véu longo e buquê de flores brancas. Os registros mostram ainda a presença de músicos durante a celebração, incluindo um violinista, enquanto os convidados acompanhavam a entrada e os momentos ao lado do casal.

Após a cerimônia, a celebração ganhou clima de festa. O casal foi fotografado diante dos convidados durante uma chuva de pétalas e, posteriormente, na pista de dança, sob iluminação colorida e globos espelhados. A trilha sonora também teve espaço de destaque, com show de Jota Quest