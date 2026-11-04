TRAJETÓRIA

Bilionário brasileiro ligado a rede de fast foods tem fortuna de R$ 35 bilhões e investe em projetos sociais

Aos 78 anos, Sicupira ocupa a nona posição entre os brasileiros mais ricos, segundo a lista de 2026 da revista Forbes

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:40

Carlos Alberto da Veiga Sicupira Crédito: Divulgação

Carlos Alberto da Veiga Sicupira, conhecido como Beto Sicupira, construiu uma fortuna de R$ 35,4 bilhões a partir de investimentos em grandes empresas internacionais. Sócio da 3G Capital e um dos nomes ligados à construção da AB InBev, maior cervejaria do mundo, o empresário também tem uma trajetória marcada pelo apoio a iniciativas de educação, empreendedorismo e melhoria da gestão pública.

Aos 78 anos, Sicupira ocupa a nona posição entre os brasileiros mais ricos, segundo a lista de 2026 da revista Forbes. Seu patrimônio está relacionado principalmente à participação na AB InBev e aos investimentos da 3G Capital, grupo fundado ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles.

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A gestora ficou conhecida internacionalmente por operações envolvendo grandes marcas de consumo, como Burger King, Popeyes e Tim Hortons. Essas marcas integram atualmente o portfólio da Restaurant Brands International, companhia do setor de alimentação. A 3G Capital também participou de outros grandes negócios internacionais, incluindo a aquisição da Kraft Heinz.

De banco de investimentos a marcas internacionais

A trajetória empresarial de Beto Sicupira ganhou força a partir da sociedade com Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. O trio trabalhou junto no banco Garantia, instituição que se tornou conhecida pelo modelo de gestão e pela formação de executivos.

Em 1989, os empresários assumiram o controle da cervejaria Brahma. Dez anos depois, a união com a Antarctica deu origem à Ambev, movimento que abriu caminho para a expansão internacional dos negócios.

Em 2004, a Ambev se uniu à belga Interbrew, formando a InBev. Posteriormente, a companhia adquiriu a norte-americana Anheuser-Busch, operação que resultou na criação da AB InBev, atualmente uma das maiores empresas de bebidas do planeta.

Paralelamente, os empresários desenvolveram a 3G Capital, gestora de investimentos responsável por operações envolvendo companhias de diferentes setores.

Bilionário também investe em educação e projetos sociais

Fora do mercado financeiro, Sicupira tem participação em organizações voltadas ao desenvolvimento de jovens talentos e ao fortalecimento do empreendedorismo brasileiro.

Uma das iniciativas é a Fundação Brava, criada em 2000 por ele e sua família. A organização financia projetos voltados à melhoria da gestão pública e ao fortalecimento de organizações sem fins lucrativos.

O empresário também está entre os fundadores da Fundação Estudar, criada em 1991 ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. A instituição oferece bolsas de estudo e oportunidades de formação para brasileiros interessados em estudar nas principais universidades do país e do exterior.

Outra iniciativa importante foi a chegada da Endeavor ao Brasil, em 2000. Sicupira participou da articulação para trazer a organização internacional ao país, ao lado de seus sócios e de Marília Rocca. A entidade atua no apoio a empreendedores com negócios de alto potencial de crescimento, oferecendo orientação e acesso a uma rede de contatos.