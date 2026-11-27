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Bilionário, Morgan Freeman é acusado de negar ajuda de R$ 29 mil para que a ex-nora e os netos não fossem despejados

Maryann Castle acusa o ator norte-americano de não ajudá-la e ainda desabafou sobre casamento conflituoso com filho do artista

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:10

Morgan Freeman Crédito: Reprodução

O ator americano Morgan Freeman está envolvido em uma polêmica após ser acusado de negar ajuda aos próprios netos, mesmo sendo um homem bilionário.

Maryann Castle, ex-nora do ator, disse em entrevista ao Daily Mail que procurou o ator para pedir US$ 5 mil, aproximadamente R$ 29 mil, destinado ao pagamento do aluguel de sua residência em Michigan, nos Estados Unidos. A reposta, no entanto, teria sido negativa.

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O ator, conhecido por filmes como 'Menina de Ouro' e 'Conduzindo Miss Daisy', tem um patrimônio estimado de US$ 300 milhões, valor superior a R$ 1,7 bilhão, segundo o site Parade.

Ela precisou ser encaminhada, junto com seus quatro filhos, fruto de um relacionamento com Saifoulaye Freeman, um dos filhos do artista, para um alojamento temporário depois de não conseguir pagar uma parcela do aluguel.

"Tentei entrar em contato com Morgan porque estava buscando conseguir ajuda para não ser despejada, para que não tivéssemos que ficar sem teto novamente. Pedi US$ 5 mil a Morgan. Recebi uma resposta de seu consultor de negócios dizendo que ele não poderia me ajudar", relatou ao jornal.

Poucos dias antes do despejo, em outubro deste ano, Maryann recebeu uma mensagem do representante do artista. "Morgan recebeu todas as suas mensagens. Não há nada que ele possa fazer neste momento".

"A resposta de Morgan, por meio de seu gerente de negócios, me fez sentir que ele não se importa com as crianças. Porque tudo o que eu quero é ajuda para as crianças, para que elas possam ter um lar seguro e protegido", declarou ainda a ex-nora.