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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:10
O ator americano Morgan Freeman está envolvido em uma polêmica após ser acusado de negar ajuda aos próprios netos, mesmo sendo um homem bilionário.
Maryann Castle, ex-nora do ator, disse em entrevista ao Daily Mail que procurou o ator para pedir US$ 5 mil, aproximadamente R$ 29 mil, destinado ao pagamento do aluguel de sua residência em Michigan, nos Estados Unidos. A reposta, no entanto, teria sido negativa.
Morgan Freeman
O ator, conhecido por filmes como 'Menina de Ouro' e 'Conduzindo Miss Daisy', tem um patrimônio estimado de US$ 300 milhões, valor superior a R$ 1,7 bilhão, segundo o site Parade.
Ela precisou ser encaminhada, junto com seus quatro filhos, fruto de um relacionamento com Saifoulaye Freeman, um dos filhos do artista, para um alojamento temporário depois de não conseguir pagar uma parcela do aluguel.
"Tentei entrar em contato com Morgan porque estava buscando conseguir ajuda para não ser despejada, para que não tivéssemos que ficar sem teto novamente. Pedi US$ 5 mil a Morgan. Recebi uma resposta de seu consultor de negócios dizendo que ele não poderia me ajudar", relatou ao jornal.
Poucos dias antes do despejo, em outubro deste ano, Maryann recebeu uma mensagem do representante do artista. "Morgan recebeu todas as suas mensagens. Não há nada que ele possa fazer neste momento".
"A resposta de Morgan, por meio de seu gerente de negócios, me fez sentir que ele não se importa com as crianças. Porque tudo o que eu quero é ajuda para as crianças, para que elas possam ter um lar seguro e protegido", declarou ainda a ex-nora.
A ex-nora do ator ainda contou que já tinha vivido em um abrigo para vítimas de violência doméstica, em 2023, situação que teria acontecido em meio a conflitos com Saifoulaye Freeman, pai das crianças, que rendeu acusações de abuso físico, psicológico e verbal durante o casamento.