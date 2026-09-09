Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bilionário, Roberto Justus tem fazenda luxuosa de 104 hectares, cinema particular e estrutura que mais parece um resort; veja detalhes

Refúgio da família em Porto Feliz reúne campo de futebol, quadras, piscina com borda infinita, lago e até espaço para minigolfe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:39

Roberto Justus ostenta fazenda milionária
Roberto Justus ostenta fazenda milionária Crédito: Reprodução

Roberto Justus mantém um verdadeiro complexo de lazer em uma fazenda de 104 hectares localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A propriedade pertence à família há mais de 30 anos e é usada como refúgio pelo empresário, pela esposa, Ana Paula Siebert, e pelos filhos.

Localizada dentro de um condomínio fechado, a cerca de uma hora e meia da capital paulista, a fazenda chama atenção principalmente pela quantidade de opções de entretenimento. A estrutura é tão completa que lembra a de um clube particular.

Roberto Justus ostenta fazenda milionária

Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução
1 de 46
Roberto Justus ostenta fazenda milionária por Reprodução

Entre as instalações esportivas estão campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, espaço para beach tennis e área destinada ao minigolfe.

A propriedade também possui uma grande piscina com borda infinita e um lago particular. O espaço é usado por Justus para atividades esportivas e também permite passeios de jet ski.

Confira fotos da cabine de luxo que Ana Paula Siebert e Roberto Justus viajaram para a China

Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
1 de 10
Ana Siebert compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram

Cinema dentro de casa

As opções de lazer não ficam restritas à área externa. A residência conta ainda com uma sala de cinema privativa, destinada aos momentos de entretenimento da família.

Com diferentes modalidades esportivas e espaços de descanso reunidos no mesmo endereço, a propriedade foi planejada para permitir que a família aproveite os períodos de descanso sem precisar deixar o local.

Leia mais

Imagem - Casal compra terreno sem água encanada, descobre antiga mina de ouro escondida e, após retirar 50 toneladas de entulho, transforma túnel de 100 metros em adega subterrânea

Casal compra terreno sem água encanada, descobre antiga mina de ouro escondida e, após retirar 50 toneladas de entulho, transforma túnel de 100 metros em adega subterrânea

Imagem - Vila cenográfica, touro mecânico e prendas de luxo: veja os detalhes do festão de Neymar e Bruna Biancardi para curtir Arraiá fora de época

Vila cenográfica, touro mecânico e prendas de luxo: veja os detalhes do festão de Neymar e Bruna Biancardi para curtir Arraiá fora de época

Imagem - Com salário de R$ 35 milhões, Richarlison 'Pombo' constrói mansão de luxo na cidade onde nasceu, com lago e vista para montanha

Com salário de R$ 35 milhões, Richarlison 'Pombo' constrói mansão de luxo na cidade onde nasceu, com lago e vista para montanha

Fortuna começou na publicidade

Antes de se tornar um rosto conhecido da televisão, Roberto Justus construiu sua trajetória empresarial no mercado publicitário. Ele entrou no setor em 1981 e posteriormente fundou a Newcomm, grupo que reuniu agências como Y&R, Wunderman e Grey Brasil.

A operação passou a ter participação da britânica WPP, que posteriormente assumiu integralmente o negócio. Em 2017, após cerca de 36 anos de atuação na publicidade, Justus deixou a companhia.

Depois disso, o empresário diversificou seus investimentos e passou a atuar em segmentos como mercado financeiro, educação e construção civil. Na televisão, ganhou grande projeção especialmente à frente de programas como 'O Aprendiz'.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Neymar posta recado enigmático e torcedores apontam ressentimento após craque ficar fora de convocação da Seleção Brasileira

Neymar posta recado enigmático e torcedores apontam ressentimento após craque ficar fora de convocação da Seleção Brasileira
Imagem - VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo

VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo