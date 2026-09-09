Bilionário, Roberto Justus tem fazenda luxuosa de 104 hectares, cinema particular e estrutura que mais parece um resort; veja detalhes

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:39
Roberto Justus mantém um verdadeiro complexo de lazer em uma fazenda de 104 hectares localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A propriedade pertence à família há mais de 30 anos e é usada como refúgio pelo empresário, pela esposa, Ana Paula Siebert, e pelos filhos.
Localizada dentro de um condomínio fechado, a cerca de uma hora e meia da capital paulista, a fazenda chama atenção principalmente pela quantidade de opções de entretenimento. A estrutura é tão completa que lembra a de um clube particular.
Roberto Justus ostenta fazenda milionária
Entre as instalações esportivas estão campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, espaço para beach tennis e área destinada ao minigolfe.
A propriedade também possui uma grande piscina com borda infinita e um lago particular. O espaço é usado por Justus para atividades esportivas e também permite passeios de jet ski.
Confira fotos da cabine de luxo que Ana Paula Siebert e Roberto Justus viajaram para a China
Cinema dentro de casa
As opções de lazer não ficam restritas à área externa. A residência conta ainda com uma sala de cinema privativa, destinada aos momentos de entretenimento da família.
Com diferentes modalidades esportivas e espaços de descanso reunidos no mesmo endereço, a propriedade foi planejada para permitir que a família aproveite os períodos de descanso sem precisar deixar o local.
Fortuna começou na publicidade
Antes de se tornar um rosto conhecido da televisão, Roberto Justus construiu sua trajetória empresarial no mercado publicitário. Ele entrou no setor em 1981 e posteriormente fundou a Newcomm, grupo que reuniu agências como Y&R, Wunderman e Grey Brasil.
A operação passou a ter participação da britânica WPP, que posteriormente assumiu integralmente o negócio. Em 2017, após cerca de 36 anos de atuação na publicidade, Justus deixou a companhia.
Depois disso, o empresário diversificou seus investimentos e passou a atuar em segmentos como mercado financeiro, educação e construção civil. Na televisão, ganhou grande projeção especialmente à frente de programas como 'O Aprendiz'.