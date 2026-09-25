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Biografia de Tom Brady revela que divórcio com Gisele foi maior erro de sua carreira

Ex-jogador de futebol americano revela detalhes de divórcio em biografia

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:28

Tom Brady e Gisele se separaram em 2022 Crédito: Reprodução | Instagram

Tom Brady revelou detalhes do divórcio com Gisele em sua nova biografia. No livro, o ex-quarterback de futebol americano propõe um olhar para o impacto de decisões pessoais em sua trajetória.

Brady anunciou que deixaria a NFL em fevereiro, mas voltou atrás apenas 40 dias depois e disputou mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccaneers. Gisele já havia falado, em anos anteriores, sobre o desejo de que o marido encerrasse a carreira.

Gisele Bündchen, Tom Brady e Lua 1 de 7

Em “Brady: an american story and the price of greatness”, de Lars Anderson (ainda sem tradução no Brasil), é explicado que o divórcio do atleta de Gisele Bündchen teria sido seu maior “fumble”, termo do futebol americano para quando um jogador deixa a bola escapar.

A brincadeira reapareceu numa pergunta lançada pela revista ao apresentar o livro: depois de tantas vitórias, seria possível dizer que Brady “ganhou tudo” se, no percurso, “deixou o relacionamento de 16 anos com Gisele Bündchen escapar”?

Uma análise feita por um artigo publicado na “The New Yorker” chama atenção para a inversão de uma narrativa historicamente usada para se referir às mulheres, uma tendência de fazer da vida amorosa um elemento capaz de esconder conquistas profissionais.

“Preciso confessar que senti certo prazer em ver um homem submetido à narrativa de que o fim de seu casamento é um momento que define sua vida, a história mais importante de sua trajetória. Se ele fosse uma mulher, este livro seria um best-seller de memórias”, escreve a crítica.

Segundo artigo retomado pela “New Yorker”, os dois foram apresentados no final de 2006 após uma iniciativa de Ed Razek, então executivo de marketing da Victoria’s Secrets. O jogador teria descrito a modelo gaúcha como um espécie de “versão feminina” do quarterback, por enxergar nos dois um grau semelhante de projeção e sucesso profissional.

Os dois se casaram em 2009 e permaneceram juntos durante 13 anos. O divórcio foi anunciado em 2022, após um período em que a continuidade de Brady no futebol passou a ser publicamente associada a tensões familiares.

O artigo também observa que o casamento ajudou a ampliar a dimensão de celebridade de Brady. Ele já era um dos maiores nomes do esporte americano. Gisele, por sua vez, estava entre as modelos mais conhecidas e bem pagas do mundo.